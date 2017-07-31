«Видел Моуринью с мячом − убогое зрелище». Самый дерзкий тренер РФПЛ продолжает отжигать

В материале использованы цитаты с порталов sport-express.ru, fcska.ru, championat.com, tass.ru, sovsport.ru, matchtv.ru.
«Лучше честно уйти, чем облизывать ромбики». Что Дзюба наговорил о «Спартаке» за два года
В материале использованы цитаты с порталов sport-express.ru, fcska.ru, championat.com, tass.ru, sovsport.ru, matchtv.ru.
«Лучше честно уйти, чем облизывать ромбики». Что Дзюба наговорил о «Спартаке» за два года
задача Моуринью не играть,а тренировать
Про физрука-Моуриньо понравилось.
Журавель сам ему задал странный вопрос, после чего Григорян назвал его мазохистом.
Клоун,да и только.Хоть как-нибудь,хоть что-то выкинуть,чтоб заметили.Тьфу на него,позорище,цирк.Так низко и позорно - оскорблять и унижать своего подопечного.Стыд,да и только...
Словесный позёр.