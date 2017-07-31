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    «Видел Моуринью с мячом − убогое зрелище». Самый дерзкий тренер РФПЛ продолжает отжигать


    3.9
    Голосов: 14
    31.07.2017 12:40
    Послематчевое интервью главного тренера «Анжи» Александра Григоряна в это воскресенье стало новым хитом. Вспоминаем другие острые цитаты этого специалиста.

    В материале использованы цитаты с порталов sport-express.ru, fcska.ru, championat.com, tass.ru, sovsport.ru, matchtv.ru.

    «Лучше честно уйти, чем облизывать ромбики». Что Дзюба наговорил о «Спартаке» за два года

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Анжи»
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 14
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +355

      kvm5 2 августа 2017, 00:07

      задача Моуринью не играть,а тренировать

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 1 августа 2017, 09:56

      Про физрука-Моуриньо понравилось.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 1 августа 2017, 07:32

      Клоун...несёт чушь потом оправдывается. Интеллектом и воспитанием явно обделён.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 августа 2017, 06:58

      Журавель сам ему задал странный вопрос, после чего Григорян назвал его мазохистом.

      0
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      Рейтинг: +175

      Seamus 31 июля 2017, 21:47

      Про Моуриньо, однако, интересно... Очевидно, товарищ Григорян сбился со счета, когда считал свои выигрыши ЛЧ и другие трофеи с разными командами, вот и решился покритиковать менее удачливых коллег, типа Моуриньо

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 31 июля 2017, 21:29

      не надолго.обгадится,а он обгадится!и заткнётся.

      0
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      Рейтинг: +147

      udavMike 31 июля 2017, 19:54

      Клоун,да и только.Хоть как-нибудь,хоть что-то выкинуть,чтоб заметили.Тьфу на него,позорище,цирк.Так низко и позорно - оскорблять и унижать своего подопечного.Стыд,да и только...

      0
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      Рейтинг: +257

      vikrub 31 июля 2017, 14:38

      Словесный позёр.

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 31 июля 2017, 14:34

      по поводу маура ты сначала выйграй сколько он а потом и языком чеши

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 31 июля 2017, 13:30

      как тренер-никакой,был такой Овчинников,в Локомотиве НН,у него выражения по хлеще были

      2
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