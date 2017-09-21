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    Григорян показал средний палец болельщикам «СКА-Хабаровска» в матче Кубка

    «Арарат» в игре 1/16 финала Кубка России принимает «СКА-Хабаровск» – 1:1 (73-я минута).

    В середине второго тайма зрители гостевого сектора исполнили кричалку: «Банана, банана-мама, *****ли мы сегодня Григоряна». В ответ тренер хозяев показал средний палец.

    Александр Григорян работал с хабаровским клубом с октября 2011 года по декабрь 2012 и с августа 2015 по январь. Специалист возглавил «Арарат» в августе.

    Перед матчем тренер сказал, что ему нечего доказывать бывшей команде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 20:33
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 22 сентября 2017, 09:56

      Вспомните мультик-Тот кто сидит в пруду-, всё очевидно!

      1
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      Рейтинг: +95

      rasim05 21 сентября 2017, 21:53

      Они стоят друг друга)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce 21 сентября 2017, 21:27

      Все это указывает, в какой высококультурной стране пройдет чемпионат мира.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > JackBruce 21 сентября 2017, 21:55

      не нужно по таким случаям сразу о культуре страны говорить. понятно, что все это не украшает нас, но кругом фанатов отморозков полно и в других странах. взять селтик к примеру, так там вообще одна брань ))) или сербов, турки итд... незалежную вообще не упоминаю))

      2
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      ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > JackBruce 22 сентября 2017, 04:58

      А чё те не нравица?
      Смотри какая шэпетильная красавица...

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 21 сентября 2017, 21:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Григорян никчемный тренер

      -6
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      Рейтинг: +95

      rasim05 > Челнинец 21 сентября 2017, 21:52

      Если даже это и так, то это не повод кричать, такие кричалки.

      2
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > rasim05 21 сентября 2017, 22:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у тебя ушлепка должен шоль спрашивать что мне делать?

      -4
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      Рейтинг: +451

      Illars 21 сентября 2017, 21:24

      все, в Кубке отпоказывался парняга

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 21:13

      Остальное показать не позволило воспитание...)

      2
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 21 сентября 2017, 21:12

      Футбол слишком грубое развлечение..

      0
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      Рейтинг: +157

      Ali77 21 сентября 2017, 21:05

      Борьба была равна, сражались два говна

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 сентября 2017, 20:59

      григорян очередной раз доказал, что он ушлепок тупой..

      -2
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 21 сентября 2017, 20:59

      Болелы - обезьяны, Григорян - недоумок. Вот и весь расклад

      4
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