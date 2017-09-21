Григорян показал средний палец болельщикам «СКА-Хабаровска» в матче Кубка

«Арарат» в игре 1/16 финала Кубка России принимает «СКА-Хабаровск» – 1:1 (73-я минута).

В середине второго тайма зрители гостевого сектора исполнили кричалку: «Банана, банана-мама, *****ли мы сегодня Григоряна». В ответ тренер хозяев показал средний палец.

Александр Григорян работал с хабаровским клубом с октября 2011 года по декабрь 2012 и с августа 2015 по январь. Специалист возглавил «Арарат» в августе.

Перед матчем тренер сказал, что ему нечего доказывать бывшей команде.