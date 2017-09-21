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    Григорян: «Мне нечего доказывать «СКА-Хабаровску». Пусть они мне что-то доказывают»

    Главный тренер «Арарата» Александр Григорян отметил, что для него матч 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска» не будет носить принципиального характера.

    Напомним, что специалист тренировал дальневосточную команду с 2015 по 2016 год.

    – Вы много лет проработали в хабаровской команде, провели 99 матчей. Предстоящее соперничество с бывшей командой вызывает особые чувства?

    – Сложно сказать. Очень много эмоций уже потрачено в этом сезоне. Да, я провел длительный период карьеры в Хабаровске, но мне нечего стыдиться за проделанную там работу. В 99 играх под моим руководством команда одержала 42 победы. При мне хабаровчане добились максимальных результатов.

    – Можно ли говорить о личной дополнительной мотивации?

    – Для меня таким стимулом является возможность сыграть в следующем раунде с «Зенитом». Да, до прихода в «Арарат» для меня очень важно было обыграть «СКА-Хабаровск». В Премьер-лиге с «Анжи» уже встречались с хабаровской командой, но проиграли, хотя играли с преимуществом. Помню, что тогда я действительно по-особому настраивался, было желание непременно обыграть их. Потом я понял, что не стоит так накручивать себя. Я часть истории «СКА-Хабаровск», и мне доказывать им нечего, скорее, наоборот, пусть они мне что-то доказывают.

    Матч «Арарат» – «СКА-Хабаровск» пройдет сегодня в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «ВКонтакте»

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    21.09.2017 13:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 21 сентября 2017, 14:18

      Григоряна надо в тренеры сборной России вместе с Гамулой. Хоть весело будет, а то играют херово и тренер серьезный, даже не пошутит. Скучно так, нужно хотя бы чтоб тренер был весёлый.

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Nesterenko 21 сентября 2017, 14:39

      зря ты так Черчесов тоже может ляпнуть если не ошибаюсь даже подборки есть загугли)))

      -1
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      Рейтинг: +118

      clozzi > Nesterenko 21 сентября 2017, 14:45

      и в придачу к ним Мишу Галустяна:)

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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > clozzi 21 сентября 2017, 22:02

      Это , видимо, сайт НАЦИСТОВ. Что тут мусолится, непонятно и куда АДМИН смотрит... Что, тут можно всем всё писать и это сходит с рук? Может надо кого-то призвать? И причём тут Футбол.

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