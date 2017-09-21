Григорян: «Мне нечего доказывать «СКА-Хабаровску». Пусть они мне что-то доказывают»

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян отметил, что для него матч 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска» не будет носить принципиального характера.

Напомним, что специалист тренировал дальневосточную команду с 2015 по 2016 год.

– Вы много лет проработали в хабаровской команде, провели 99 матчей. Предстоящее соперничество с бывшей командой вызывает особые чувства?

– Сложно сказать. Очень много эмоций уже потрачено в этом сезоне. Да, я провел длительный период карьеры в Хабаровске, но мне нечего стыдиться за проделанную там работу. В 99 играх под моим руководством команда одержала 42 победы. При мне хабаровчане добились максимальных результатов.

– Можно ли говорить о личной дополнительной мотивации?

– Для меня таким стимулом является возможность сыграть в следующем раунде с «Зенитом». Да, до прихода в «Арарат» для меня очень важно было обыграть «СКА-Хабаровск». В Премьер-лиге с «Анжи» уже встречались с хабаровской командой, но проиграли, хотя играли с преимуществом. Помню, что тогда я действительно по-особому настраивался, было желание непременно обыграть их. Потом я понял, что не стоит так накручивать себя. Я часть истории «СКА-Хабаровск», и мне доказывать им нечего, скорее, наоборот, пусть они мне что-то доказывают.

Матч «Арарат» – «СКА-Хабаровск» пройдет сегодня в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.