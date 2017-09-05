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    Григорян сообщил о прекращении существования «Арарата»

    Московский «Арарат» в ближайшее время завершит свое существование. Такую информацию сообщил главный тренер команды Александр Григорян. По его словам, домашний матч восьмого тура ПФЛ в Зоне центр с «Рязанью», который пройдет 8 сентября, станет последним для клуба.

    – Правда, что «Арарат» закрывается?

    – Да. Нам об этом объявили…

    – Матч с «Рязанью» станет последним?

    – Вероятнее всего, он станет последней игрой.

    – Нет денег?

    – Я готов объяснить причины после игры с «Рязанью» на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием «Арарат». Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!

    – Как в такой обстановке готовиться к матчу с «Рязанью»?

    – Послушайте. Есть обстоятельства, а есть слово «мужчина». Мужики выйдут и сыграют, независимо от обстоятельств. Мужики из команды «Арарат». А дальше я уже скажу все на пресс-конференции.

    Напомним, что «Арарат» был образован лишь в 2017 году.

    Наполненный звездами «Арарат» побеждает всех. И это самый интересный клуб России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2017 15:59
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 5 сентября 2017, 22:07

      Вот так и погибает футбол в России перед ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 сентября 2017, 19:46

      Че то быстро проект сдулся...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 5 сентября 2017, 18:18

      Что и требовалось доказать!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 сентября 2017, 17:57

      Аранерат(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 сентября 2017, 17:56

      Говорил же "Халиф на час" за такое надо итоги cup аннулировать,это не дело!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      KROFF 5 сентября 2017, 17:33

      Григорян начал работать быстрее. Анжи он дольше сливал.В Зенит его надо, мож не зря поговаривают, что Манчини в Вест-Хем сваливает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 5 сентября 2017, 17:29

      Потрачено (в прямом смысле слова).

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 сентября 2017, 17:29

      Лучше б зенит.

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 сентября 2017, 17:20

      Григорян может здорово выдать на пресс-конференции!....
      Предполагаю на орехи достанется многим... Потоки дерьма будут красиво структуированы и влиты в журналистские уши!....))
      А мы потом прочитаем, что сочтут возможным для "информационной бомбы" в ленте!...)))
      Ждём, Александр Витальевич!!...)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 5 сентября 2017, 17:14

      Мда.. не долго музыка играла.

      3
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