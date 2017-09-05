Григорян сообщил о прекращении существования «Арарата»

Московский «Арарат» в ближайшее время завершит свое существование. Такую информацию сообщил главный тренер команды Александр Григорян. По его словам, домашний матч восьмого тура ПФЛ в Зоне центр с «Рязанью», который пройдет 8 сентября, станет последним для клуба.

– Правда, что «Арарат» закрывается?

– Да. Нам об этом объявили…

– Матч с «Рязанью» станет последним?

– Вероятнее всего, он станет последней игрой.

– Нет денег?

– Я готов объяснить причины после игры с «Рязанью» на пресс-конференции. Пожалуйста, приезжайте. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием «Арарат». Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!

– Как в такой обстановке готовиться к матчу с «Рязанью»?

– Послушайте. Есть обстоятельства, а есть слово «мужчина». Мужики выйдут и сыграют, независимо от обстоятельств. Мужики из команды «Арарат». А дальше я уже скажу все на пресс-конференции.

Напомним, что «Арарат» был образован лишь в 2017 году.

Наполненный звездами «Арарат» побеждает всех. И это самый интересный клуб России