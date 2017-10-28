«Арарат» рвет соперников по ПФЛ, но Григоряна уволили. За что?

Что случилось?

Два дня назад из Москвы пришла неожиданная новость: Александр Григорян покинул пост главного тренера ФК «Арарат», несмотря на впечатляющие результаты команды. Напомним, что «Арарат» выступает в зоне «Центр» ПФЛ и с огромным отрывом занимает первую строчку. Коллектив, до недавнего времени работавший под руководством Григоряна, на данный момент не проиграл ни одного матча в регулярном чемпионате и не терял очки с начала сентября.

Так почему же Григорян ушел?

По данным телеканала «Царьград», причина ухода Григоряна из «Арарата» – в хамском общении с футболистами и обслуживающим персоналом. Главный тренер наладил с игроками своеобразный контакт, предпочитая общаться грубо и некультурно. Учитывая, что в «Арарате» выступают сразу несколько футболистов с именем (Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко, Алексей Ребко), поверить в их недовольство методами общения Григоряна нетрудно.

Еще легче поверить в то, что Григорян действительно покинул «Арарат» из-за этой проблемы. Вспомните его дерзкие отжиги на пресс-конференциях или диалог с журналистом Тимуром Журавелем – половина репутации Григоряна в России зиждется на его вызывающем общении с журналистами.

Драка с Павлюченко

По данным того же «Царьграда», у Григоряна был громкий скандал с Павлюченко и Ребко, причем Роман даже полез в драку с главным тренером. Кроме того, из-за ссоры с Григоряном команду покинул Марат Измайлов, не ставший дожидаться компенсации за разорванный контракт.

Сам Григорян прокомментировал разрыв отношений с «Араратом» следующим образом:

«Ухожу из «Арарата» без улыбки на лице. Нужно быть слишком сильным и благородным, чтобы покидать его с улыбкой. Либо быть совершеннейшим идиотом, чтобы улыбаться уходя. Я ухожу злым. Я злой и готовый к работе».

Средний палец болельщикам, «закрытие» «Арарата» и ответ в стихах

Григорян проработал в московском клубе совсем ничего (два месяца), но даже за этот срок успел прилично пошуметь. В середине сентября Григорян показал средний палец болельщикам «СКА-Хабаровск», обидевшись на кричалку в свой адрес. Чуть ранее он зачем-то слил в прессу информацию о закрытии «Арарата», хотя она не соответствовала действительности. Свои слова Григорян объяснил нехваткой внимания в ПФЛ:

«Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, не скучно? Думаю, что даже игроки наши после всех этих новостей потеряли по три килограмма на нервной почве. Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Вот вы все и пришли. Думаю, что на следующую игру еще что-то придумаем».

Еще один эпизод – конфликт Григоряна с бывшим президентом «Арарата» Валерием Оганесяном. В ответ на заявление Оганесяна о том, что Григорян больше не будет работать в российском футболе, тогда еще главный тренер «Арарата» процитировал строчки Игоря Губермана: Сквозь вековые непогоды / идет, вершит, берет свое – / дурак, явление природы, / загадка замыслов ее.