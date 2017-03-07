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    Ребко: «Игрокам «Луча-Энергии» на счета поступили деньги, бойкотировать матч с «Енисеем» мы не будем»

    Полузащитник и капитан «Луча-Энергии» Алексей Ребко заявил, что руководство клуба из Владивостока частично погасило долги по зарплате перед футболистами. По словам игрока, команда не будет бойкотировать матч 25-го тура ФНЛ против «Енисея», который должен состояться завтра.

    «Буквально только что игрокам поступили денежные средства за ноябрь и декабрь 2016 года. Теперь бойкотировать матч с «Енисеем» мы не будем, сегодня вечером встречаемся в Москве для вылета в Красноярск.

    Конечно, наша подготовка оставляет желать лучшего, но от своего лица обещаю, что мы будет биться. Большое спасибо профсоюзу футболистов в лице Романа Широкова и Александра Зотова, которые очень нам помогли», – сказал Ребко.

    На данный момент «Луч-Энергия» занимает в турнирной таблице ФНЛ девятое место, имея в активе 32 очка.

    Источник: ТАСС

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    07.03.2017 13:33
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