Ребко: «Игроки «Луч-Энергии» ждут полного погашения долгов»

Хавбек «Луч-Энергии» Алексей Ребко подтвердил, что игроки команды не намерены выполнять свои рабочие обязанности, пока не будут полностью погашены долги по зарплате и премиальным. Вчера футболисты направили соответствующее письмо руководству клуба. Напомним, что задолженность тянется с 2015 года.

«Сегодня мы отправили письмо в клуб о том, что мы приостанавливаем рабочую деятельность. Мы не будем выходить на вечернюю тренировку и все последующие. Будем ждать выплат от руководства клуба. Сейчас мы контактируем только с начальником команды, который находится вместе с нами на сборах, всю информацию узнаем от него. Ходят слухи, что на этой неделе перед нами закроют долги за октябрь. Нас это не устраивает, мы видим, куда все движется. Пока мы находимся на сборе в Турции. Из клуба нам никто не звонил. Обратных билетов у нас тоже нет. Мы даже не знаем реакцию руководства на наше решение.

Нет уверенности, что мы кому-то нужны. Видимо, клуб «Луч-Энергия» никому не нужен. Сейчас мы поставили свои условия – ждем денег. Если нам правда выплатят только за октябрь, это сильно ситуацию не изменит. Мы ждем погашения всех долгов», – сказал Ребко.

Ранее нападающий Илья Михалев заявил, что в случае невыплаты задолженности в ближайшие дни футболисты готовы бойкотировать матч 25-го тура ФНЛ с «Енисеем», запланированный на 8 марта.

После 24-х туров дальневосточная команда располагается на девятой строчке место в турнирной таблице, набрав 32 очка.