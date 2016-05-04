Ребко: «Спартак» так подкалывал Дзюбу, что на ответные остроты можно не обращать внимания»

Экс-хавбек «Спартака» Алексей Ребко признался, что с пониманием относится к нападающему «Зенита» Артема Дзюбе, который довольно часто подкалывает красно-белых.

«Я переживаю за «Спартак», но только тогда, когда смотрю на своего отца, если честно. Он всегда с красно-белыми. Конечно, мне неприятно то, что происходит в клубе. Если говорить о нелестных высказываниях Дзюбы в адрес бывшего клуба, то, вы знаете, в течение того времени, когда Артем играл в команде, «Спартак» так его подкалывал, что сейчас шутки, остроты Артема в направлении красно-белых просто ничто», — сказал игрок «Луча-Энергии».