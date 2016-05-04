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  • Ребко: «Спартак» так подкалывал Дзюбу, что на ответные остроты можно не обращать внимания»

Ребко: «Спартак» так подкалывал Дзюбу, что на ответные остроты можно не обращать внимания»

4 мая 2016, 11:34
5

Экс-хавбек «Спартака» Алексей Ребко признался, что с пониманием относится к нападающему «Зенита» Артема Дзюбе, который довольно часто подкалывает красно-белых.

«Я переживаю за «Спартак», но только тогда, когда смотрю на своего отца, если честно. Он всегда с красно-белыми. Конечно, мне неприятно то, что происходит в клубе. Если говорить о нелестных высказываниях Дзюбы в адрес бывшего клуба, то, вы знаете, в течение того времени, когда Артем играл в команде, «Спартак» так его подкалывал, что сейчас шутки, остроты Артема в направлении красно-белых просто ничто», — сказал игрок «Луча-Энергии».

Источник: ФК «Луч-Энергия»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ребко Алексей Дзюба Артем
Комментарии (5)
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АртурZaСМ
1462352231
Да деФка скуливая твой Дзюба...
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hodyrev
1462358403
А Спартак на каком месте щас?говорят Карпин вернется,и сделает из спартачка новый Лестер!!!
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subbotaspartak
1462363522
После Зенита Дзюбу в цирк на цветном, цвета менять он умеет
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kvm
1462377497
Это типа: - Дзюба, не видел мой кошелёк?
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