Агкацев отразил 11 из 24 пенальти за карьеру

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил 45,83% всех пенальти за карьеру.
Сегодня голкипер отбил удар вингера «Пари НН» Даниила Лесового на 84-й минуте матча 22-го тура РПЛ. Пенальти был назначен за фол Дугласа Аугусто на Артеме Сидоренко.
На взрослом уровне Агкацев отразил 11 ударов и пропустил 13 голов с 11-метровой отметки.
- «Краснодар» победил «Пари НН» со счетом 5:0. Голы у «быков» забили Джон Кордоба на 6-й, 12-й, 50-й и 85-й минутах и Никита Кривцов на 70-й.
- 24-летний Агкацев провел 11-й матч на ноль за «Краснодар» в этом сезоне.
