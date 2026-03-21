Агкацев отразил 11 из 24 пенальти за карьеру

Вчера, 21:43
3

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил 45,83% всех пенальти за карьеру.

Сегодня голкипер отбил удар вингера «Пари НН» Даниила Лесового на 84-й минуте матча 22-го тура РПЛ. Пенальти был назначен за фол Дугласа Аугусто на Артеме Сидоренко.

На взрослом уровне Агкацев отразил 11 ударов и пропустил 13 голов с 11-метровой отметки.

  • «Краснодар» победил «Пари НН» со счетом 5:0. Голы у «быков» забили Джон Кордоба на 6-й, 12-й, 50-й и 85-й минутах и Никита Кривцов на 70-й.
  • 24-летний Агкацев провел 11-й матч на ноль за «Краснодар» в этом сезоне.

Россия. Премьер-лига Пари НН Краснодар Агкацев Станислав
Комментарии (3)
BVG4
1774119598
А что, никто не увидел, что у Лесового перед пробитием пенки, вдруг трусы мокрыми стали! Эт конечно не умаляет заслугу и мастерство Агкацева, но в какой-то мере объясняет неудачу бьющего.
FWSPM
1774121886
а максименко не отразил ни одного...тоже рекорд между прочим
САДЫЧОК
1774124005
На данный момент Лучший российский вратарь!
