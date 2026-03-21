Агкацев отразил 11 из 24 пенальти за карьеру

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил 45,83% всех пенальти за карьеру.

Сегодня голкипер отбил удар вингера «Пари НН» Даниила Лесового на 84-й минуте матча 22-го тура РПЛ. Пенальти был назначен за фол Дугласа Аугусто на Артеме Сидоренко.

На взрослом уровне Агкацев отразил 11 ударов и пропустил 13 голов с 11-метровой отметки.