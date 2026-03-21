Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России, в котором сыграют ЦСКА и «Динамо» Махачкала. Игра состоится 21 марта, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Данилов, Лукин, Баринов, Обляков, Козлов, Гаич, Кисляк, Кармо, Лусиано Гонду.

Главный тренер: Фабио Челестини

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Аларкон, Джапо, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.

Главный тренер: Вадим Евсеев

