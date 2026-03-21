Кордоба оценил свою игру после первого покера в карьере

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сказал, что в последнее время полностью сконцентрирован на игре.

Форвард «быков» забил 4 гола в матче 22-го тура РПЛ с «Пари НН» (5:0).

– В последнее время заметил, что много трачу энергии на какие‑то другие вещи. Когда нахожусь в полной концентрации, то меня на 100% тяжело остановить. Я буду также делать и в будущем.

– Можно ли сказать, что «Краснодар» находится на пике формы?

– Мы сейчас идем по прекрасному пути, хорошо играем. Также заметна та работа, которую мы проделываем в течение недели.