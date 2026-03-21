Кордоба оценил свою игру после первого покера в карьере

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сказал, что в последнее время полностью сконцентрирован на игре.
Форвард «быков» забил 4 гола в матче 22-го тура РПЛ с «Пари НН» (5:0).
– В последнее время заметил, что много трачу энергии на какие‑то другие вещи. Когда нахожусь в полной концентрации, то меня на 100% тяжело остановить. Я буду также делать и в будущем.
– Можно ли сказать, что «Краснодар» находится на пике формы?
– Мы сейчас идем по прекрасному пути, хорошо играем. Также заметна та работа, которую мы проделываем в течение недели.
- Кордоба отличился на 6-й, 12-й, 50-й и 85-й минутах.
- Это его первый покер в карьере.
- 32‑летний колумбиец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ с 13 голами.
Источник: «Матч ТВ»