Прояснилось будущее Осинькина в «Сочи»

Главному тренеру «Сочи» Игорю Осинькину грозит отставка.

«Осинькин уйдет из «Сочи», если клуб вылетит в ФНЛ.

У Игоря Витальевича контракт до конца сезона, и ему еще не предлагали продлить соглашение. Обсуждение наиболее вероятно, если клуб останется в РПЛ. Математические шансы еще есть, отставание от зоны стыков – 11 очков, в оставшихся турах будут разыгрываться – 24.

Пока что команда идет на антирекорд по набранным очкам и пропущенным голам за сезон», – написал источник.