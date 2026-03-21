  • Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров?»

Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров?»

Вчера, 21:33
4

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ «Локомотив» – «Акрон».

– Галактионов и Дзюба. Будет ли у Артема дополнительная мотивация?

– Будет, конечно. Интересно на это посмотреть. Кто такой Галактионов для Дзюбы?

В Москве «Акрону», конечно, будет тяжело. Если Артем забьет, будет здорово. Будет еще тема для разговора. Может, жест еще какой покажет… «Акрону» нельзя оступаться, у них каждое очко на вес золота.

«Локомотив» сейчас играет неплохо. Они держатся наверху, потому что купили трех футболистов, которые гарантируют команде минимум 10–12 забитых мячей. Никто, конечно, не ожидал, что они вылетят из Кубка. Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров? Я почему‑то не вижу…

«Локомотив» вылетел из Кубка, а теперь может опуститься ниже в чемпионате – какая‑то тишина. «Спартак» проиграл – на следующий день всех разнесли. Почему ни слова нет про Галактионова, который вылетел с «Локомотивом» из Кубка?

  • Игра пройдет 22 августа и начнется в 19:00 мск.
  • Ранее нападающий «Акрона» Артем Дзюба называл главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова «мнительным, трусливеньким и слабоватым». Форвард выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года по май 2024‑го.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Локомотив» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 22 марта 2026
«Сезон окончен заранее»: Егоров – о московском клубе РПЛ 7
10 игроков и 2 тренера пропустят 22-й тур РПЛ 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Локомотив Дзюба Артем Галактионов Михаил Мостовой Александр
Интерес
1774118306
Потому что на Галактионове ничего не заработаешь. ВСе понимают, что это не угроза лидирующей паре,и не скандальный исход турнира.
Ответить
gunstilzit
1774120982
Они держатся наверху, потому что купили трех футболистов, которые гарантируют команде минимум 10–12 забитых мячей. Это кого?
Ответить
timon2401
1774127862
Ни одного тренера так не обсуждают, как тренеров «Спартака»… Семак черт пойми что делает с самым сильным составом в РПЛ, норм, ЦСКА после паузы сливает, норм, «Локо» сливает, тоже норм… Корседо проиграл «Зениту» на их поле, куча «экспертов» и куча гов.на на следующий день со всех щелей((( либо задача такая накидывать постоянно, либо кроме Спартака более ни кто не интересен
Ответить
FWSPM
1774133609
Будет в Спартаке будут на него орать а пока не дорос еще))
Ответить
Главные новости
Покер Кордобы, игроки ЦСКА недовольны женой Челестини, грубейшая ошибка Акинфеева, тяжелая травма Богосаваца и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил в гостях «Ниццу» (4:0) и вышел в лидеры
01:00
Сперцян описал Кордобу двумя словами после его покера в ворота «Пари НН»
00:05
1
Комментарий Осинькина после унижения «Сочи» в Калининграде
Вчера, 23:55
4
Агкацев заранее знал, что отобьет пенальти в матче с «Пари НН»
Вчера, 23:31
6
Жесткая угроза Талалаева игроку «Балтики»
Вчера, 23:11
2
РПЛ. «Балтика» без Талалаева разобралась с аутсайдером «Сочи» (4:0) и поднялась в топ-3
Вчера, 22:32
18
Мусаев – о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве»
Вчера, 22:02
3
Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров?»
Вчера, 21:33
4
Комментарий Шпилевского после 0:5 от «Краснодара»
Вчера, 21:10
3
Все новости
Все новости
Прояснилось будущее Осинькина в «Сочи»
00:42
1
Генич описал ситуацию в «Спартаке» цитатой из басни
00:31
1
Круговой объяснил весенние неудачи ЦСКА
Вчера, 23:44
1
Жесткая угроза Талалаева игроку «Балтики»
Вчера, 23:11
2
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:33
РПЛ. «Балтика» без Талалаева разобралась с аутсайдером «Сочи» (4:0) и поднялась в топ-3
Вчера, 22:32
18
Генич прервал отношения с тренером «Спартака»
Вчера, 22:29
1
Мусаев – о покере Кордобы: «Джона очень сильно разозлили в Москве»
Вчера, 22:02
3
Агкацев отразил 11 из 24 пенальти за карьеру
Вчера, 21:43
3
Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров?»
Вчера, 21:33
4
Мусаев высказался о разгроме «Пари НН»
Вчера, 21:21
1
Комментарий Шпилевского после 0:5 от «Краснодара»
Вчера, 21:10
3
Тренер ЦСКА раскрыл, как Челестини следил за игрой с «Динамо Мх»
Вчера, 20:59
Кордоба оценил свою игру после первого покера в карьере
Вчера, 20:45
4
Тренер ЦСКА рассказал, что ему понравилось в игре команды с «Динамо Мх»
Вчера, 20:28
1
Обзор матча «Краснодар» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:11
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН», Кордоба забил 4 мяча
Вчера, 20:11
41
Кармо высказался об отстранении Мойзеса
Вчера, 19:20
Тренер ЦСКА ответил, вернут ли Мойзеса в состав
Вчера, 18:55
11
Евсеев похвалил «Динамо Мх» после поражения от ЦСКА
Вчера, 18:37
«Мы готовы страдать»: Шпилевский – перед матчем с «Краснодаром»
Вчера, 18:17
1
Заявление «Ростова» насчет тяжелой травмы Богосаваца из «Ахмата»
Вчера, 18:17
ФотоБолельщикам «Балтики» подарят красные карточки с автографом Талалаева
Вчера, 18:03
12
Обзор матча ЦСКА – «Динамо Мх»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 17:57
РПЛ. ЦСКА уверенно победил «Динамо Мх» (3:1) и прервал 4-матчевую серию поражений, у Кармо 1+1
Вчера, 17:57
14
Генич заявил о бесполезности спартаковского трансфера за 25 миллионов
Вчера, 17:27
8
У сборной Никарагуа будет необычный путь в Россию
Вчера, 17:09
3
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Пари НН»: 21 марта 2026
Вчера, 17:07
2
Все новости
