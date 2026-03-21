Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ «Локомотив» – «Акрон».

– Галактионов и Дзюба. Будет ли у Артема дополнительная мотивация?

– Будет, конечно. Интересно на это посмотреть. Кто такой Галактионов для Дзюбы?

В Москве «Акрону», конечно, будет тяжело. Если Артем забьет, будет здорово. Будет еще тема для разговора. Может, жест еще какой покажет… «Акрону» нельзя оступаться, у них каждое очко на вес золота.

«Локомотив» сейчас играет неплохо. Они держатся наверху, потому что купили трех футболистов, которые гарантируют команде минимум 10–12 забитых мячей. Никто, конечно, не ожидал, что они вылетят из Кубка. Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров? Я почему‑то не вижу…

«Локомотив» вылетел из Кубка, а теперь может опуститься ниже в чемпионате – какая‑то тишина. «Спартак» проиграл – на следующий день всех разнесли. Почему ни слова нет про Галактионова, который вылетел с «Локомотивом» из Кубка?