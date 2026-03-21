Тренер ЦСКА раскрыл, как Челестини следил за игрой с «Динамо Мх»

Тренер ЦСКА Манель Экспосито после матча 22-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (3:1) рассказал, что главный тренер красно-синих Фабио Челестини наблюдал за игрой с трибуны.
– Эта победа сняла с игроков эмоциональные оковы?
– Очевидно, что всякая победа приносит уверенность. Ребята хотели победить, наверное, больше всех других, показав нашу идею. Мы очень довольны.
– Тамерлан Мусаев вышел и забил. Заслужил ли он этим голом место в стартовом составе на следующий матч?
– Следующий матч через две недели. Он очень много тренируется, работает и, очевидно, что доволен этим голом, потому что для нападающих они важны. Те, кто выходят на замену, всегда нам помогают.
– Довольны вы ли игрой Лусиано [Гонду]?
– При созидании он опускается и помогает нам. Когда нападающий не забивает, создается ощущение, что он плохо играет, но это не так. Лусиано начинает наш высокий прессинг. Его гол точно к нему придет.
– Что с Матеусом Алвесом?
– Он начал хорошо сезон. Но в России не так просто адаптироваться. Травма перед новогодними праздниками его чуть‑чуть подкосила. У него есть талант, мы в нем уверены, и я уверен, что он вернется с горящими глазами.
– Почему решили поставить Кармо в состав? Может быть, была проведена с ним беседа после инцидента в матче против «Балтики»?
– Что было в Калининграде, осталось там. Лучше к этому не возвращаться. У нас не было Глебова сегодня, и у Кармо появилась возможность сыграть, показать схожие качества с Кириллом. И он продемонстрировал очень хороший уровень футбола.
– Была ли какая‑то коммуникация с Фабио [Челестини]?
– Фабио смотрел матч с трибуны. Мы пытались отправить сообщение, но не получилось. План на игру у нас был согласован.
- У ЦСКА голы забили Энрике Кармо на 15-й минуте, Матвей Кисляк на 21-й и Тамерлан Мусаев на 71-й. У «Динамо Мх» гол забил Гамид Агаларов на 25-й.
- Экспосито руководил командой вместо главного тренера Челестини, который отбывал одноматчевую дисквалификацию.
- ЦСКА прервал серию из четырех подряд поражений в РПЛ.