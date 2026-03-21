Комментарий Шпилевского после 0:5 от «Краснодара»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил игру своей команды в гостевом матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:5).
– Что пошло не так?
– Я не думаю, что мы выглядели плохо как команда. Просто результат отражает разницу в классе и мастерстве. Одна команда борется за чемпионство, а другая решает иные задачи.
Ребята старались как могли. Но нужно признать и исключить – три гола мы, по сути, привезли сами себе. Так действовать нельзя, особенно против топ‑команд: они таких вещей не прощают. Мы понимали, что будет нелегко, поэтому ничего не случилось. Больно и обидно, но сейчас нужно готовиться к игре с «Ростовом».
- Голы у «Краснодара» забили Джон Кордоба на 6-й, 12-й, 50-й и 85-й минутах и Никита Кривцов на 70-й.
- «Пари НН» идет в РПЛ 13-м с 20 очками. В следующем матче 5 апреля нижегородцы дома примут «Ростов».
Источник: «Матч ТВ»