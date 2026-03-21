Круговой объяснил весенние неудачи ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал весенние неудачи команды.

«Всe просто: слишком много разговаривали про нас. Сглазили нас, можно сказать. Ничего, мы продолжаем работать. Ещe не всe потеряно, мы можем зацепить медали в чемпионате и выиграть Кубок России», – сказал Круговой.