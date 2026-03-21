Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Круговой объяснил весенние неудачи ЦСКА

Вчера, 23:44
1

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал весенние неудачи команды.

«Всe просто: слишком много разговаривали про нас. Сглазили нас, можно сказать. Ничего, мы продолжаем работать. Ещe не всe потеряно, мы можем зацепить медали в чемпионате и выиграть Кубок России», – сказал Круговой.

  • ЦСКА был на серии из четырех поражений в чемпионате России, но она была прервана в матче 22-го тура против «Динамо Мх» (3:1).
  • На этой неделе москвичи вылетели из Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • ЦСКА не становился чемпионом с 2016 года. Тогда команду тренировал Леонид Слуцкий и титул был оформлен по итогам последнего тура в Казани.

Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1774132421
Молчал бы лучше.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 