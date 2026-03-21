Тренер ЦСКА рассказал, что ему понравилось в игре команды с «Динамо Мх»

Тренер ЦСКА Манель Экспосито отметил, что у его команды получилось доминировать и показать качественный футбол в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (3:1).

– Что понравилось вам в игре ЦСКА сегодня?

– Для меня огромная честь находиться здесь. Я не привык участвовать в пресс‑конференциях, но сегодня был важный матч. Важно было не только победить, но и показать качественный футбол. Возможно, мы завершили этот непростой период. Мы доминировали, и это вылилось в голы. Надо настаивать на своих принципах, больше держать мяч. Мне кажется, получился достаточно цельный матч.

– Как оцените связку Данилов – Лукин?

– Лукин был игроком стартового состава перед зимней паузой, у него былапотом травма, он не полностью провел сборы. Он важный игрок для нас. Данилов провел хорошую подготовку в Дубае. Он молодой, и какие‑то ошибки будут, но у него много качеств, чтобы стать хорошим игроком.