Агент Маркиньоса допустил уход игрока из «Спартака» зимой

Агент спартаковца Маркиньоса Александр Саму оставляет маленькую вероятность, что игрок уйдет зимой.

«Возможен ли переход Маркиньоса в «Црвену звезду» или в любой другой клуб в это трансферное окно? Я думаю, что очень маловероятно, что Маркиньос уйдeт из «Спартака» в это трансферное окно», – сказал Саму.