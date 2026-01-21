Агент Маркиньоса допустил уход игрока из «Спартака» зимой

Агент спартаковца Маркиньоса Александр Саму оставляет маленькую вероятность, что игрок уйдет зимой.
«Возможен ли переход Маркиньоса в «Црвену звезду» или в любой другой клуб в это трансферное окно? Я думаю, что очень маловероятно, что Маркиньос уйдeт из «Спартака» в это трансферное окно», – сказал Саму.
- Сообщалось, что «Црвена Звезда» предложила «Спартаку» 5 миллионов евро за 26‑летнего бразильца.
- Видеть игрока в Белграде желает главный тренер Деян Станкович, знакомый с футболистом по «Ференцварошу» и «Спартаку».
- Маркиньос в это сезоне провел за красно-белых 20 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Источник: Metaratings