  • Мостовой сказал, может ли уход Маркиньоса ослабить «Спартак»

Мостовой сказал, может ли уход Маркиньоса ослабить «Спартак»

Сегодня, 12:48
5

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника красно-белых Маркиньоса в «Црвену Звезду».

«Не думаю, что уход Маркиньоса ослабит «Спартак». Это точно не станет потерей для красно-белых. Да, он достаточно яркий футболист, но незаменимых нет. Плюс его в «Спартак» приводил Станкович, и логично, что он хочет его вернуть к себе. Нормальная история», – сказал Мостовой.

  • Transfermarkt оценивает стоимость Маркиньоса в 6 миллионов евро.
  • В этом сезоне 26-летний бразилец провел за «Спартак» 20 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.
  • Срок контракта Маркиньоса с московским клубом рассчитан до середины 2029 года.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Црвена Звезда Маркиньос Мостовой Александр
Комментарии (5)
Прокс
1768731521
С..рань...тиак может усилить только вылет в Пердив,быстрее бы !!!!!?
Ответить
Интерес
1768733127
СМешал в кучу "две истории".В первой, о роли Марки в "Спартаке"-соврал, а во втором случае-прав,ибо общеизвестно,кто привёл его в команду, и кто хочет умыкнуть эту "жену".
Ответить
ПалкоВводецъ007
1768734668
Убрать из свинарни Маркиньоса с Барко и середняки превратятся в пердивщиков. Гыгыгы
Ответить
Spartak_forv@
1768738232
Ни одного матча рпл скорее всего не смотрел даже
Ответить
R_a_i_n
1768745639
Мы мало забиваем, Маркиньос один из немногих, кто создает моменты и что-то забивает.
Ответить
