Мостовой сказал, может ли уход Маркиньоса ослабить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника красно-белых Маркиньоса в «Црвену Звезду».
«Не думаю, что уход Маркиньоса ослабит «Спартак». Это точно не станет потерей для красно-белых. Да, он достаточно яркий футболист, но незаменимых нет. Плюс его в «Спартак» приводил Станкович, и логично, что он хочет его вернуть к себе. Нормальная история», – сказал Мостовой.
- Transfermarkt оценивает стоимость Маркиньоса в 6 миллионов евро.
- В этом сезоне 26-летний бразилец провел за «Спартак» 20 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.
- Срок контракта Маркиньоса с московским клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «РБ Спорт»