Мостовой сказал, может ли уход Маркиньоса ослабить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника красно-белых Маркиньоса в «Црвену Звезду».

«Не думаю, что уход Маркиньоса ослабит «Спартак». Это точно не станет потерей для красно-белых. Да, он достаточно яркий футболист, но незаменимых нет. Плюс его в «Спартак» приводил Станкович, и логично, что он хочет его вернуть к себе. Нормальная история», – сказал Мостовой.