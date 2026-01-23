Хайкин впервые прокомментировал сенсационную победу над «Манчестер Сити»

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин поделился впечатлениями от матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Норвежцы дома победили со счетом 3:1.

– Можно ли назвать этот матч самым значимым событием на сегодняшний день в вашей футбольной жизни?

– Сложный вопрос. Наверное, [таких событий] было несколько.

Честно говоря, мне кажется, мы еще не до конца понимаем, кого мы обыграли. Мы даже после игры не отдавали себе отчет, что мы обыграли, возможно, лучшую организацию XXI века в футбольной индустрии.

Эта игра запомнится нам надолго. Она вошла в историю не только для нас, но и для норвежцев, для всего норвежского спорта.

И, конечно, эта игра – одна из самых запоминающихся и важных в моей карьере.