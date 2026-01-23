Трех фанатов «Брюгге», надевших купальники в стиле фильма «Борат» на матч с «Кайратом», арестовали

Троих болельщиков «Брюгге» задержали полицейские на стадионе «Астана Арена» во время матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом».

После матча в сети распространились ролики, на которых поклонники бельгийского клуба на трибунах переодеваются в купальники, похожие на те, что носил главный герой фильма «Борат» в исполнении Саши Барона Коэна.

Ранее в департаменте полиции Астаны сообщили, что трое иностранных болельщиков на стадионе совершили действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушающие общественный порядок.

По факту появления в общественном месте в состоянии опьянения и совершения мелкого хулиганства возбуждено административное производство. Материалы дела переданы в суд для принятия решения, а нарушители помещены в комнату временного задержания.

«Люди привлечены к административной ответственности. Есть решение суда об их административном аресте на пять суток», – сказал заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов.