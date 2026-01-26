Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба назвал клуб из Лиги чемпионов, который им интересовался

Дзюба назвал клуб из Лиги чемпионов, который им интересовался

Сегодня, 19:31
1

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба подтвердил, что им интересовался «Кайрат».

«Да, это правда, что некоторые время назад они мной интересовались, но я вообще не рассматривал Казахстан. Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелетов.

Если честно, Казахстан мне неинтересен», – сказал Дзюба.

  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 16 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • «Кайрат» идет в Лиге чемпионов на последнем месте.

Еще по теме:
Булыкин поспорил с Дзюбой, назвавшим себя одним из лучших форвардов: «Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу Евро» 5
Реакция Галактионова на резкие слова Дзюбы 13
Дзюба – о своем уровне в РПЛ: «Мало кто со мной сравнится» 18
Источник: Sport24
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Акрон Кайрат Дзюба Артем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bes 2
1769446003
Дзюба назвал клуб из Лиги чемпионов, который им интересовался===== Уже стало интересно.Уж не Реал ли из Мадрида позвал. Оказалось Кайрат.Не врал заголовок Бомбы- Кайрат действительно сейчас играет в Лиге Чемпионов.Дзюба отказался.Ну оно понятно.. Дзюбу интерес из Лиги чемпионов устроит --только Реал ,который из Мадрида, ПСЖ. На худой конец какая нибудь Бавария. Но не зовут сволочи они такие.Гы гы
Ответить
Главные новости
Известен новый клуб Шуманского из ЦСКА
20:46
Карпин высказался о вызове Кержакова и Дзюбы в сборную
19:57
1
Семак оценил состояние прогулявшего сбор Вендела
19:48
1
Дзюба назвал клуб из Лиги чемпионов, который им интересовался
19:31
2
Реакция Мостового на Сауся в «Спартаке»
18:49
2
Глава «Балтики» описал трансфер Сауся в «Спартак» одним прилагательным
18:16
1
Булыкин поспорил с Дзюбой, назвавшим себя одним из лучших форвардов: «Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу Евро»
18:05
8
Работавший с Саусем Радимов оценил трансфер игрока в «Спартак»
17:48
9
«Знаю, для чего совершаются такие трансферы, но не скажу»: Глушаков – о Саусе в «Спартаке»
17:33
7
Инсайдер уточнил сумму трансфера Джона Джона в «Зенит»
17:20
13
Все новости
Все новости
Хайкин впервые прокомментировал сенсационную победу над «Манчестер Сити»
23 января
Трех фанатов «Брюгге», надевших купальники в стиле фильма «Борат» на матч с «Кайратом», арестовали
23 января
4
Полузащитник «Барселоны» выбыл на месяц из-за травмы
23 января
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
22 января
Гвардиола прокомментировал неудачи «Манчестер Сити»
22 января
Президент Азербайджана заявил о предвзятости судей к «Карабаху» в Лиге чемпионов
22 января
13
Тренер «Ливерпуля» высказался о разгроме «Марселя»
22 января
3
Тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Славией»
22 января
2
Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
22 января
1
Известны 15 участников плей-офф Лиги чемпионов
22 января
2
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 7 туров
22 января
Лига чемпионов. «Барселона» одержала волевую победу в Чехии (4:2), у Фермина дубль, Левандовски забил в свои
22 января
Лига чемпионов. «Бавария», «Челси», «Ювентус» победили в «низовых» матчах; «Ливерпуль» разгромил «Марсель» (3:0)
22 января
Лига чемпионов. «Карабах» добился волевой победы над клубом Бундеслиги (3:2)
21 января
2
«Ожидали от Головина большего»: тренер «Монако» – о матче с «Реалом»
21 января
27
Головин рассказал о диалоге с Карпиным перед матчем с «Реалом»
21 января
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «Реалом»
21 января
Холанд отреагировал на поражение «Сити» за Полярным кругом: «Это позор, беру ответственность на себя»
21 января
3
«Сити» после поражения в Норвегии посоветовали заменить Гвардиолу на Юрана
21 января
6
«Сраный футбол»: Энрике – после поражения от «Спортинга»
21 января
9
Реакция Головина на унижение от «Реала»
21 января
5
Мбаппе повторил рекорд Роналду в ЛЧ
21 января
1
Лига чемпионов. «ПСЖ» без Сафонова проиграл «Спортингу», «Арсенал» победил «Интер» и другие результаты
21 января
3
Лига чемпионов. «Реал» разнес «Монако» – 6:1! Винисиус оформил 1+3
21 января
6
Винисиус стал вторым лучшим ассистентом в истории «Реала» в ЛЧ
21 января
Карпин – о первом тайме в матче «Реал» – «Монако»: «Какую-то хрень я Головину посоветовал»
21 января
3
Гвардиола объяснил сенсационное поражение «Манчестер Сити» в Норвегии
20 января
7
Мбаппе – 4-й игрок в истории «Реала» с 10+ голами за один сезон ЛЧ
20 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 