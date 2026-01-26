Дзюба назвал клуб из Лиги чемпионов, который им интересовался

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба подтвердил, что им интересовался «Кайрат».
«Да, это правда, что некоторые время назад они мной интересовались, но я вообще не рассматривал Казахстан. Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелетов.
Если честно, Казахстан мне неинтересен», – сказал Дзюба.
- 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 16 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- «Кайрат» идет в Лиге чемпионов на последнем месте.
Источник: Sport24