Дзюба назвал клуб из Лиги чемпионов, который им интересовался

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба подтвердил, что им интересовался «Кайрат».

«Да, это правда, что некоторые время назад они мной интересовались, но я вообще не рассматривал Казахстан. Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелетов.

Если честно, Казахстан мне неинтересен», – сказал Дзюба.