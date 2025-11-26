Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Мусаев наказал игрока «Краснодара» после матча с «Оренбургом»

Мусаев наказал игрока «Краснодара» после матча с «Оренбургом»

Сегодня, 21:45

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поступок своего футболиста Никиты Кривцова.

  • В кубковом матче с «Оренбургом» Кривцов отпраздновал забитый гол в маске Человека-паука.
  • За это Никита получил желтую карточку. Она для него стала дисквалифицирующей.
  • Кривцов пропустит ближайший кубковый матч против ЦСКА.

«Кривцов оштрафован, ему уже объявили. У него уже была желтая карточка. Он пропускает игру с ЦСКА.

Очень странно, что парень из‑за хайпа не хочет играть с ЦСКА. Очень странно. Будем разговаривать.

Он уже извинился, но так нельзя делать, конечно», – сказал Мусаев.

Еще по теме:
Известна 1-я пара полуфинала Пути РПЛ Кубка России 2
Обзор матча «Краснодар» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Кубок России. «Краснодар» разгромил «Оренбург» (4:0) 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар Кривцов Никита Мусаев Мурад
