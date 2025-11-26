Мусаев наказал игрока «Краснодара» после матча с «Оренбургом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поступок своего футболиста Никиты Кривцова.

В кубковом матче с «Оренбургом» Кривцов отпраздновал забитый гол в маске Человека-паука.

За это Никита получил желтую карточку. Она для него стала дисквалифицирующей.

Кривцов пропустит ближайший кубковый матч против ЦСКА.

«Кривцов оштрафован, ему уже объявили. У него уже была желтая карточка. Он пропускает игру с ЦСКА.

Очень странно, что парень из‑за хайпа не хочет играть с ЦСКА. Очень странно. Будем разговаривать.

Он уже извинился, но так нельзя делать, конечно», – сказал Мусаев.