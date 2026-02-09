Кривцов дал прогноз на остаток карьеры Сафонова

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о карьере вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– Как оцените игру Матвея? Он стал основным вратарем «ПСЖ»?

– На 100 миллионов. Не знаю, стал он основным или нет, так как не нахожусь в команде. Но очень хочется, чтобы Сафонов был номером один не только в «ПСЖ», но и во всем мире.

– Ему это по силам?

– У Матвея нет потолка в возможностях. Он еще вырастет до невероятного футболиста.