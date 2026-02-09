Введите ваш ник на сайте
Кривцов дал прогноз на остаток карьеры Сафонова

Сегодня, 11:19
3

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о карьере вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– Как оцените игру Матвея? Он стал основным вратарем «ПСЖ»?

– На 100 миллионов. Не знаю, стал он основным или нет, так как не нахожусь в команде. Но очень хочется, чтобы Сафонов был номером один не только в «ПСЖ», но и во всем мире.

– Ему это по силам?

– У Матвея нет потолка в возможностях. Он еще вырастет до невероятного футболиста.

  • Сафонов стал 1-м номером «ПСЖ» после восстановления от травмы.
  • Матвей в команде 1,5 года.
  • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Краснодар ПСЖ Сафонов Матвей Кривцов Никита
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1770627242
Ну, Кривцову можно верить! Или "надо верить"...Ай, ладно-ВЕРИМ!
Ответить
Цугундeр
1770627768
)) Так спросили нашу "ДеБрюйню". Он опять сказал х..ню.(
Ответить
Plyash
1770628131
Кривцов нормальный парень , опять же с гайцами дружит после бокала шампанского . Но сейчас сказал , как в лужу пёрнул . Видимо , вчера не шампанское было ...
Ответить
