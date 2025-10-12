Введите ваш ник на сайте
Украина – Азербайджан: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.68

12 октября 2025 9:57
Украина - Азербайджан
13 окт. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
13 октября в Кракове сборная Украины примет Азербайджан в рамках восьмого тура квалификации чемпионата мира. Хозяева борются за лидерство в группе и подойдут к встрече после результативной победы над Исландией, тогда как гости продолжают поиски оптимальной формы.

Украина

Украина набрала 4 очка после трeх туров и находится на втором месте. В последнем матче команда одержала волевую победу над Исландией (5:3), показав сильную атаку, но вновь допустила ошибки в обороне. За последние пять игр украинцы забили десять мячей и пропустили одиннадцать. Средний показатель результативности – 2 гола за матч, пропущенных – 2,2. Команда действует смело впереди, но страдает от нестабильности при позиционной защите. На домашнем поле украинцы часто играют первым номером и стараются решать всe в атаке.

Азербайджан

Азербайджан провeл неудачный отрезок в квалификации: всего одно очко после трeх туров и поражение от Франции (0:3) в последнем матче. Команда не выигрывает уже 13 встреч подряд, а еe оборона – одна из самых уязвимых в группе. За последние пять матчей азербайджанцы забили лишь два мяча при одиннадцати пропущенных. Средняя результативность – 0,4 гола за игру, пропущенных – 2,2. В атаке команда слишком зависима от Эмина Махмудова, но даже его усилий не хватает для стабильного результата.

Факты о командах

Украина

  • Забивает в среднем 2 гола за игру
  • Пропускает в каждом из 10 последних матчей
  • Не проигрывает в 4 из 5 последних встреч

Азербайджан

  • Не выигрывает в 13 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 2,2 гола за матч
  • Забивает менее 1 гола за игру

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Азербайджан
1 : 1
09.09.2025
Украина

Прогноз на матч

Украина имеет заметное преимущество в классе и составе. Команда показывает агрессивный футбол и способна реализовать большинство своих моментов. Азербайджан вряд ли сможет сдержать напор хозяев, особенно с учeтом слабой обороны и низкой результативности в атаке. Скорее всего, Украина возьмeт инициативу с первых минут и добьeтся уверенной победы, возможно даже с разницей более двух мячей.

Рекомендованные ставки

  • Победа Украины с форой (-2) – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал Украины больше 2.5 – коэффициент 1.87

1.68
Победа Украины с форой (-2)
Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Азербайджан Украина
