Отбор ЧМ-2026. Дубль Холанда, домашние поражения Армении и Азербайджана

Завершились три матча 9-го тура европейской квалификации ЧМ-2026.
Норвегия разгромила Эстонию благодаря дублям Эрлинга Холанда и Александра Серлота.
Армения дома минимально уступила Венгрии, а Азербайджан на своем поле проиграл Исландии.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа D. 9 тур
Азербайджан - Исландия - 0:2 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Гюдмюндссон, 20; 0:2 - С. Ингасон, 39.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа F. 9 тур
Армения - Венгрия - 0:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - Б. Варга, 33.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа I. 9 тур
Норвегия - Эстония - 4:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Серлот, 50; 2:0 - А. Серлот, 52; 3:0 - Э. Холанд, 56; 4:0 - Э. Холанд, 62; 4:1 - Р. Саарма, 64.
Источник: «Бомбардир»