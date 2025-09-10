«Это позор»: украинский вратарь прокомментировал ничью с Азербайджаном

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин дал комментарий после матча с Азербайджаном.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 6-м туре отбора ЧМ-2026. Встреча проходила в Баку.

«Да какие могут быть впечатления? Это позор, я считаю. Это очень-очень плохо, потому что нужно выигрывать такие матчи, обыгрывать таких соперников. Неважно что и как. Нужно выигрывать, если мы хотим проходить дальше. Нужно каждому задуматься лично и индивидуально. Следующий сбор будет решающим, поэтому нужно думать, как мы собираемся выполнять задачи, если мы чего-то хотим», – приводит слова Трубина Tribuna.