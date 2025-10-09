Введите ваш ник на сайте
Франция – Азербайджан: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.84

09 октября 2025 9:23
Франция - Азербайджан
10 окт. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.84
Победа Франции с форой (-2.5)
Сделать ставку

10 октября на «Парк-де-Пренс» в Париже сборная Франции примет Азербайджан в матче квалификации чемпионата мира. Хозяева продолжают уверенное выступление и идут без поражений, тогда как гости пытаются избежать последнего места в группе.

Франция

Франция уверенно лидирует в отборочном турнире и демонстрирует типичный для себя контроль над игрой. В последнем матче французы обыграли Исландию (2:1), хотя могли завершить встречу с более крупным счeтом. Килиан Мбаппе находится в прекрасной форме – 22 гола в 28 матчах, и именно его скорость и индивидуальные действия остаются главным оружием команды. В пяти последних встречах Франция забила 12 голов, в среднем по 2.4 за игру. При этом оборона, хотя и стабильна, всe же допускает ошибки – шесть пропущенных мячей за тот же период. На своeм поле команда играет мощно и агрессивно, чаще всего добиваясь крупной победы.

Азербайджан

Азербайджан находится в кризисе: 12 матчей без побед, слабая реализация моментов и частые провалы в защите. Последняя игра с Украиной (1:1) принесла лишь моральное облегчение, но не улучшила положение в группе. Команда забила всего два гола за пять встреч и в среднем пропускает по два за матч. Эмин Махмудов – единственный, кто стабильно создаeт угрозу впереди, однако без поддержки партнeров этого явно недостаточно против соперника уровня Франции. Основная задача гостей – удержать счeт и минимизировать потери.

Факты о командах

Франция

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.4 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.2 гола
  • Забивает в 5 матчах подряд

Азербайджан

  • Не выигрывает в 12 матчах
  • Пропускает в среднем 2.0 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.4 гола
  • Пропускает в 3 последних встречах подряд

Прогноз на матч Франция – Азербайджан

Разница в классе между командами очевидна. Франция будет владеть инициативой с первых минут и постарается быстро решить исход встречи. Азербайджан, скорее всего, сосредоточится на обороне, но вряд ли выдержит интенсивность атак хозяев. Вероятен сценарий с тотальным преимуществом Франции и несколькими забитыми мячами. Учитывая стабильность французов в нападении и слабость обороны гостей, крупная победа хозяев выглядит наиболее вероятным исходом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Франции с форой (-2.5) – коэффициент 1.84
  • Тотал больше 3.5 – коэффициент 1.90

1.84
Победа Франции с форой (-2.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Азербайджан Франция
Рекомендуем
18+
