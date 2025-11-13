13.11.2025, четверг, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 9 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Азербайджан
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
4
Виктор Пальссон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
(К) ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
20
Кристиан Хлинссон
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Азербайджан
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
18
Gísli Thórdarson
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
14
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
22
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
4-3-3
12
Байрамов
14
Бадалов
15
Гусейнов
3
4
Мустафазаде
8
Махмудов
6
Хайбулаев
11
5
Кривоцюк
7
Байрамов
19
Ахундзаде
2-5-2-1
1
Олафссон
5
Ингасон
3
Гретарссон
7
Гудмундссон
19
Эллертссон
7
Харальдссон
8
Йоуханнессон
4
Пальссон
11
Гюдмюндссон
20
Хлинссон
22
Гудьонсен
7
Байрамов
16
Нуриев
16
Нуриев
7
Байрамов
6
Хайбулаев
11
Нуриев
11
Нуриев
6
Хайбулаев
11
21
21
11
22
Ахмадзада
22
Ахмадзада
19
Ахундзаде
9
Дадашов
9
Дадашов
19
Ахундзаде
11
Гюдмюндссон
18
18
11
Гюдмюндссон
8
Йоуханнессон
16
Тордарсон
16
Тордарсон
8
Йоуханнессон
22
Гудьонсен
14
Виллумссон
14
Виллумссон
22
Гудьонсен
7
Гудмундссон
11
Торстейнссон
11
Торстейнссон
7
Гудмундссон
20
Хлинссон
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
20
Хлинссон
Остались в запасе
Азербайджан
Исландия
23
Салахат Агаев
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
17
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
23
Салахат Агаев
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
17
Арон Гуннарссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
13
Anton Ari Einarsson
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Азербайджан - Исландия
4
2
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
17
9
Офсайды
3
1
Количество передач
339
565
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.97
Смотреть прямую трансляцию матча Азербайджан против Исландии, 9-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 ноября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Исландия
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Источник: «Бомбардир»