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  • Франция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

Франция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

10 октября 2025, 20:35
Франция
10.10.2025, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 7 тур
3 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Азербайджан
45+2' К. Мбаппе 69' А. Рабьо 84' Ф. Товен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
6
Кефрен Тюрам
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
(К) ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
8
Эмин Махмудов
(К) ЦП
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Франция
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Куадио Коне
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
18
Магнес Аклиуш
АП
8
Флориан Товен
ПВ
7
Кристофер Нкунку
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Азербайджан
23
Рза Джафаров
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
2
Faiq Hacıyev
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
15
Мурад Хачаев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
17
Салиба
4
Упамекано
2
Густо
6
Тюрам
14
Рабьо
7
Коман
22
Экитике
11
Олисе
10
Мбаппе
3-2-5
12
Махаммадалиев
21
Алиев
4
Мустафазаде
14
Бадалов
8
Махмудов
6
Хайбулаев
5
Кривоцюк
10
Эмрели
22
Ахмадзада
7
Байрамов
3
Джафаргулиев
14
Рабьо
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Рабьо
11
Олисе
18
Аклиуш
18
Аклиуш
11
Олисе
10
Мбаппе
8
Товен
8
Товен
10
Мбаппе
7
Коман
7
Нкунку
7
Нкунку
7
Коман
22
Экитике
22
Матета
22
Матета
22
Экитике
21
Алиев
4
Маммадов
4
Маммадов
21
Алиев
7
Байрамов
2
Дашдамиров
2
Дашдамиров
7
Байрамов
10
Эмрели
19
Ахундзаде
19
Ахундзаде
10
Эмрели
22
Ахмадзада
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
22
Ахмадзада
Остались в запасе
Франция
Азербайджан
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Куадио Коне
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Рза Джафаров
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
2
Faiq Hacıyev
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Мурад Хачаев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Остались в запасе
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Куадио Коне
ЦП
Остались в запасе
23
Рза Джафаров
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
2
Faiq Hacıyev
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Мурад Хачаев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Айхан Аббасов
Статистика матча Франция - Азербайджан
1
2
Всего ударов по воротам
33
1
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
0
Нарушения
8
14
Офсайды
0
1
Количество передач
717
222
Сейвы
0
6
Точность передач %
90
66
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
23
1
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
3.23
0.14

Смотреть прямую трансляцию матча Франция против Азербайджана, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Азербайджан

Франция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Азербайджан Франция
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