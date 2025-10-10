10.10.2025, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 7 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Франция
Франция
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
17
Салиба
4
Упамекано
2
Густо
6
Тюрам
14
Рабьо
7
Коман
22
Экитике
11
Олисе
10
Мбаппе
3-2-5
12
Махаммадалиев
21
Алиев
4
Мустафазаде
14
Бадалов
8
Махмудов
6
Хайбулаев
5
Кривоцюк
10
Эмрели
22
Ахмадзада
7
Байрамов
3
Джафаргулиев
14
Рабьо
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Рабьо
11
Олисе
18
Аклиуш
18
Аклиуш
11
Олисе
10
Мбаппе
8
Товен
8
Товен
10
Мбаппе
7
Коман
7
Нкунку
7
Нкунку
7
Коман
22
Экитике
22
Матета
22
Матета
22
Экитике
21
Алиев
4
Маммадов
4
Маммадов
21
Алиев
7
Байрамов
2
Дашдамиров
2
Дашдамиров
7
Байрамов
10
Эмрели
19
Ахундзаде
19
Ахундзаде
10
Эмрели
22
Ахмадзада
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
22
Ахмадзада
Остались в запасе
Франция
Азербайджан
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Куадио Коне
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Рза Джафаров
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
2
Faiq Hacıyev
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Мурад Хачаев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Остались в запасе
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Куадио Коне
ЦП
Остались в запасе
23
Рза Джафаров
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
2
Faiq Hacıyev
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Мурад Хачаев
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Айхан Аббасов
Статистика матча Франция - Азербайджан
1
2
Всего ударов по воротам
33
1
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
0
Нарушения
8
14
Офсайды
0
1
Количество передач
717
222
Сейвы
0
6
Точность передач %
90
66
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
23
1
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
3.23
0.14
Смотреть прямую трансляцию матча Франция против Азербайджана, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Азербайджан
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»