Азербайджан – Исландия: прогноз и ставки на матч 13 ноября 2025 с коэффициентом 1.53

12 ноября 2025 9:47
Азербайджан - Исландия
13 нояб. 2025, четверг 20:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.53
Победа Исландии
Сделать ставку

13 ноября в Баку на «Баксель-Арене» сборная Азербайджана примет Исландию в 9-м туре квалификации чемпионата мира. Для хозяев это шанс прервать длинную серию без побед, а гости постараются наконец-то укрепить позиции в борьбе за выход из группы.

Азербайджан

Сборная Азербайджана проводит слабый отборочный цикл: всего одно очко в четырeх турах и серьeзные проблемы в обороне. Команда пропускает в каждом матче, а общий показатель пропущенных голов за последние пять игр – 13. Азербайджан действует пассивно в атаке, полагаясь в основном на стандартные положения и индивидуальные усилия Эмина Махмудова, который остаeтся единственным стабильным бомбардиром. При этом дома команда играет чуть увереннее, но недостаток скоростей и позиционные ошибки в защите сводят усилия на нет.

Исландия

Исландцы находятся в похожей ситуации с результатами, однако играют заметно ярче. Команда забивает регулярно – 11 мячей в последних пяти встречах – и даже против сильных соперников вроде Франции и Украины создаeт множество моментов. Альберт Гудмундссон ведeт команду за собой, имея на счету 7 голов в 11 матчах. Слабое место – оборона, пропускающая почти два мяча за игру. В трeх последних матчах Исландия не выигрывала, но сохраняет атакующий стиль, что делает еe фаворитом предстоящего матча.

Факты о командах

Азербайджан

  • Не выигрывает в 14 последних матчах
  • Средние показатели: 0.60 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в каждом из последних 5 матчей
  • Забивает крайне мало – всего 3 гола за 5 встреч

Исландия

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Средние показатели: 2.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних встречах

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
0
Забитых мячей
7
0
В среднем за матч
3.5
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Азербайджан
0 : 2
13.11.2025
Исландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Исландия
5 : 0
05.09.2025
Азербайджан

Прогноз на матч Азербайджан – Исландия

Разница в классе между командами очевидна: Исландия обладает более мощной атакой, умеет быстро переходить из обороны в атаку и реализовывать моменты. Азербайджан же продолжает испытывать проблемы с построением игры в обороне и теряет концентрацию при стандартах. Учитывая статистику и форму команд, ожидается, что гости будут контролировать ход встречи и добьются уверенной победы. При этом азербайджанцы могут воспользоваться домашним фактором и попытаться забить в одном из немногочисленных эпизодов.

Рекомендованные ставки

  • Победа Исландии – коэффициент 1.53
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.53
Победа Исландии
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Исландия Азербайджан
