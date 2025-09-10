Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Украинский тренер извинился перед болельщиками после матча с Азербайджаном

Украинский тренер извинился перед болельщиками после матча с Азербайджаном

Вчера, 12:15
1

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал комментарий после матча с Азербайджаном. Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 6-м туре отбора ЧМ-2026. Встреча проходила в Баку.

«Я хочу извиниться. Действительно, все ждали от нас другого. Даже если бы мы выиграли 1:0, говорили бы, что этого мало. Но вы видели, что у нас очень много травмированных игроков, даже сегодня я не мог использовать Гуцуляка, который вчера получил повреждение. Поэтому тяжело, на этом уровне тяжело играть. Нужно поддерживать друг друга, нужно поддерживать свою сборную.

Да, меня могут хейтить, меня хейтят после каждой игры. Даже когда мы выиграли у Бельгии, спрашивали: «Почему вы так плохо играли в 1-м тайме?» Это всегда так, к сожалению.

Я хотел бы, чтобы сейчас наши украинцы поддерживали игроков. Мы еще ничего не проиграли, у нас есть еще много игр. Я уверен, что игроки понимают, что сейчас у нас уже нет шанса на поражение. Поэтому я прошу наших болельщиков… Да, я согласен, мы заслужили эту критику, но мы еще никуда не вылетели», – приводит слова Реброва Tribuna.

  • Украина занимает 3-е место в отборочной группе D.
  • Следующий матч команда проведет 10 октября против Исландии.

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Азербайджан Ребров Сергей
FFR
1757496279
Азербайджан тоже не хотел проиграть.
