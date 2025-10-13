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  • Украина – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

Украина – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

13 октября 2025, 20:35
Украина
13.10.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Азербайджан
30' А. Гуцуляк 64' Р. Малиновский
45+3' В. Миколенко (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
7
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Малиновский
АП
18
Олег Очеретко
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
22
Назар Волошин
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
(К) ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Украина
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
21
Иван Калюжный
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
24
Артем Бондаренко
АП
8
Александр Назаренко
ПВ
21
Владислав Велетень
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Азербайджан
12
Айдын Байрамов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
2
Faiq Hacıyev
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
15
Мурад Хачаев
ЦП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
4-3-3
12
Трубин
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
2
Конопля
7
Гуцуляк
6
Ярмолюк
22
Волошин
11
Довбик
18
Очеретко
8
Малиновский
3-2-1-4
12
Махаммадалиев
15
Гусейнов
4
Мустафазаде
14
Бадалов
6
Хайбулаев
8
Махмудов
11
Нуриев
5
Кривоцюк
19
Ахундзаде
3
Джафаргулиев
7
Байрамов
2
Конопля
2
Михайличенко
2
Михайличенко
2
Конопля
6
Ярмолюк
5
Бондарь
5
Бондарь
6
Ярмолюк
7
Гуцуляк
21
Калюжный
21
Калюжный
7
Гуцуляк
8
Малиновский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Малиновский
18
Очеретко
24
Бондаренко
24
Бондаренко
18
Очеретко
15
Гусейнов
21
Алиев
21
Алиев
15
Гусейнов
19
Ахундзаде
10
Эмрели
10
Эмрели
19
Ахундзаде
7
Байрамов
22
Ахмадзада
22
Ахмадзада
7
Байрамов
11
Нуриев
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
11
Нуриев
Остались в запасе
Украина
Азербайджан
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
4
Александр Сваток
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Назаренко
ПВ
21
Владислав Велетень
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
12
Айдын Байрамов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
2
Faiq Hacıyev
ЦЗ
15
Мурад Хачаев
ЦП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Остались в запасе
23
Дмитрий Ризнык
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
4
Александр Сваток
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Назаренко
ПВ
21
Владислав Велетень
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
12
Айдын Байрамов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
2
Faiq Hacıyev
ЦЗ
15
Мурад Хачаев
ЦП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Айхан Аббасов
Статистика матча Украина - Азербайджан
3
1
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
7
Офсайды
0
1
Количество передач
519
406
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
12
6
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча Украина против Азербайджана, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Азербайджан

Украина – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Азербайджан Украина
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