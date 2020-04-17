РФС утвердил мировое соглашение между «Динамо» и Шейдаевым

Палата РФС по разрешению споров утвердила мировое соглашение между «Динамо» и нападающим Рамилем Шейдаевым.
Ранее сторона футболиста настаивала на том, что клуб неправомерно расторг с ним контракт в январе. Теперь же форвард не имеет претензий к бывшим работодателям.
- Шейдаев выступал за «Динамо» с прошлого лета.
- 23-летний игрок за полсезона принял участие в девяти матчах и сделал одну голевую передачу.
- В феврале он подписал контракт с азербайджанским «Сабахом».
Источник: Официальный сайт РФС