РФС утвердил мировое соглашение между «Динамо» и Шейдаевым

Палата РФС по разрешению споров утвердила мировое соглашение между «Динамо» и нападающим Рамилем Шейдаевым.

Ранее сторона футболиста настаивала на том, что клуб неправомерно расторг с ним контракт в январе. Теперь же форвард не имеет претензий к бывшим работодателям.