Митрофанов: «История со сменой гражданства Шейдаева попахивает авантюрой»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию со сменой гражданства нападающего Рамиля Шейдаева с российского на азербайджанское. По словам функционера, питерский клуб мог предложить игроку большие деньги и тогда бы он не ушел.

«Мы могли предложить Шайдаеву неадекватные деньги, и, наверное, он никуда бы не ушeл. История со сменой гражданства вообще авантюрой попахивает. Считаю, что РФС должен в этом вопросе разобраться. Даже если посмотреть публичные заявления. То руководство азербайджанской федерации футбола говорит, что у него нет гражданства, то вдруг выясняется, что в 2010 году он что-то получил. При этом у Шейдаева множество подписанных документов о том, что он не имеет двойного гражданства. Эти документы есть и в «Зените», и в РФС, и в ФИФА. Эта ситуация вызывает много вопросов», – заявил Митрофанов.