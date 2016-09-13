Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Митрофанов: «История со сменой гражданства Шейдаева попахивает авантюрой»

Митрофанов: «История со сменой гражданства Шейдаева попахивает авантюрой»

13 сентября 2016, 16:54
7

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию со сменой гражданства нападающего Рамиля Шейдаева с российского на азербайджанское. По словам функционера, питерский клуб мог предложить игроку большие деньги и тогда бы он не ушел.

«Мы могли предложить Шайдаеву неадекватные деньги, и, наверное, он никуда бы не ушeл. История со сменой гражданства вообще авантюрой попахивает. Считаю, что РФС должен в этом вопросе разобраться. Даже если посмотреть публичные заявления. То руководство азербайджанской федерации футбола говорит, что у него нет гражданства, то вдруг выясняется, что в 2010 году он что-то получил. При этом у Шейдаева множество подписанных документов о том, что он не имеет двойного гражданства. Эти документы есть и в «Зените», и в РФС, и в ФИФА. Эта ситуация вызывает много вопросов», – заявил Митрофанов.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Зенит Трабзонспор Шейдаев Рамиль Митрофанов Максим
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1473777584
Просрали игрока причем своего же, а теперь что там у него попахивает. Всяких Родичей Джорджевичей и Йовановичей наподписывали бабло потратили, а толку ноль а своему хрен дали! Так где же лигика функционер Митрофанович?
Ответить
Фан666
1473779585
Да из Зенита молодняк пачками бежит! Вон недавно двое через эстонию ломанулись в ФНЛ. А Шейдаеву надоело ходить в молодых да перспективных и забивать за Зенит-2. Если шанса не даёт, то чего ждать то. а гражданство, так это его дело. С таким подходом наших функционеров к сборной у парня в 20 лет оказаться в сборной ну очень мало шансов.
Ответить
Aztec58
1473780734
Чему удивляться, если даже в Совете Федерации оказываются сенаторы с двойным гражданством. И куда смотрят так называемые спецслужбы? Миллиарды под кроватью считают?
Ответить
Бан
1473782602
Надоели оправдания задним числом. Сейчас еще начните копать и вообще сломайте жизнь молодому футболисту.
Ответить
Антибиотик
1473786801
Отправьте его на Родину к папе с мамой с которыми он советовался и решение принимал. Пусть поднимает азербайджанский футбол. Зачем такие нужны в России? Парень сделал свой выбор, тут не нужно осуждать, просто его нужно проводить до вокзала.
Ответить
Garrincha58
1474664562
12345
Ответить
Главные новости
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
Все новости
Все новости
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
9
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
15
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
24
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+