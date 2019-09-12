Шейдаев: «Малком и Шюррле не удивили. В России после Халка тяжело удивить»

Форвард «Динамо» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от игры вингера «Зенита» Малкома и полузащитника «Спартака» Андре Шюррле.

«Малком не удивил. Посмотрим, что будет дальше. Шюррле тоже не удивил. В России после Халка тяжело удивить», – сказал Шейдаев.