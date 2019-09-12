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    Шейдаев: «Малком и Шюррле не удивили. В России после Халка тяжело удивить»

    Форвард «Динамо» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от игры вингера «Зенита» Малкома и полузащитника «Спартака» Андре Шюррле.

    «Малком не удивил. Посмотрим, что будет дальше. Шюррле тоже не удивил. В России после Халка тяжело удивить», – сказал Шейдаев.

    • «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
    • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей, забил 76 голов и сделал 60 ассистов.

    Источник: YouTube-канал «ИБРАКАДАБРА»

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    12.09.2019 22:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2677

      Рубинище 8 минут назад

      Если Малком с Шурле не впечатляют, то как относится к его игре? чья бы корова мычала. тем более Малком и не играл почти .

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      Рейтинг: +870

      IVANRUS777 31 минуту назад

      О своей игре бы думал. Знакомые динамики охреневают с этого бревна, а он еще́ оценки дае́т чемпиону мира и игроку недавно игравшему за Барсу.

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