Шейдаев: «Малком и Шюррле не удивили. В России после Халка тяжело удивить»

Если Малком с Шурле не впечатляют, то как относится к его игре? чья бы корова мычала. тем более Малком и не играл почти .
Форвард «Динамо» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от игры вингера «Зенита» Малкома и полузащитника «Спартака» Андре Шюррле.
«Малком не удивил. Посмотрим, что будет дальше. Шюррле тоже не удивил. В России после Халка тяжело удивить», – сказал Шейдаев.
- «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
- «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
- Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей, забил 76 голов и сделал 60 ассистов.