«Зенит» отсудил у «Трабзонспора» 40 тысяч за трансфер Шейдаева

«Зенит» отсудил у «Трабзонспора» 40 тысяч евро за трансфер нападающего Рамиля Шейдаева, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В общей сложности турецкий клуб был обязан заплатить петербуржцам 169 тысяч несколькими траншами. Большую часть суммы «Зенит» получил, но один транш «Трабзонспор» так и не перечислил.

В результате «Зенит» подал жалобу в ФИФА, которая приняла решение в его пользу.

Шейдаев перешел в «Трабзонспор» в июле 2016 года, подписав четырехлетний контракт. В настоящее время футболист выступает на правах аренды за азербайджанский «Карабах».