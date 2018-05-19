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    «Зенит» отсудил у «Трабзонспора» 40 тысяч за трансфер Шейдаева

    «Зенит» отсудил у «Трабзонспора» 40 тысяч евро за трансфер нападающего Рамиля Шейдаева, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    В общей сложности турецкий клуб был обязан заплатить петербуржцам 169 тысяч несколькими траншами. Большую часть суммы «Зенит» получил, но один транш «Трабзонспор» так и не перечислил.

    В результате «Зенит» подал жалобу в ФИФА, которая приняла решение в его пользу.

    Шейдаев перешел в «Трабзонспор» в июле 2016 года, подписав четырехлетний контракт. В настоящее время футболист выступает на правах аренды за азербайджанский «Карабах».

    Источник: Telegram

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    19.05.2018 16:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 31 мая 2018, 11:22

      Какие огромные деньги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3437

      FRZZ 19 мая 2018, 17:50

      Зенит лучше бы вернул самого Шейдаева.

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