Шейдаев: «Разорвем Северную Ирландию, а затем и Норвегию»

Нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев считает, что его команда достойно показала себя в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 против Германии, который закончился поражением со счетом 1:4. Он пообещал реабилитироваться в предстоящих матчах с Северной Ирландией и Норвегией.

– Мы хорошо сыграли. Мне понравилось. Просто у немцев такая команда, что с ней ошибаться нельзя. Несмотря на это, на фоне соперника смотрелись хорошо. Жаль, что проиграли. Но это футбол, и сегодня они были сильнее нас.

– Почему не удалось добиться большего?

– Потому что играли против сборной Германии. При нашей сегодняшней игре любую другую команду нашей группы мы обыграли бы в 3-4 гола.

– Вы были недовольны, покидая поле.

– Был недоволен. Я не забил, команда проигрывала. Я форвард и должен забивать, чтобы команда побеждала. Надеюсь в следующий раз забить.

– Следующий матч в июне – с Северной Ирландией в Баку.

– Если будем играть так же, как сегодня, то разорвем и их, а затем и Норвегию.