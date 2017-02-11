Шейдаев: «Для меня «Жилина» – это возможность регулярно играть»

Экс-форвард «Зенита» Рамиль Шейдаев рассказал о своем решении перейти в «Жилину». Напомним, что словацкий клуб арендовал игрока «Трабзонспора» до лета 2018 года.

«Рад переходу. Для меня «Жилина» – это возможность регулярно играть. Хочу приносить пользу моей команде. Я общался со словацкими легионерами «Трабзонспора» Матушем Беро и Яном Дюрицей. Они посоветовали мне соглашаться на переход в «Жилину». Надеюсь, что вместе мы сможем побеждать и в чемпионате, и в еврокубках», – сказал футболист в интервью официальному сайту «Жилины».

Напомним, Шейдаев выступал за «Зенит» с 2013 по 2016 год, однако провел за это время всего пять матчей.