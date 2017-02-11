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  • Шейдаев: «Для меня «Жилина» – это возможность регулярно играть»

Шейдаев: «Для меня «Жилина» – это возможность регулярно играть»

11 февраля 2017, 09:39
6

Экс-форвард «Зенита» Рамиль Шейдаев рассказал о своем решении перейти в «Жилину». Напомним, что словацкий клуб арендовал игрока «Трабзонспора» до лета 2018 года.

«Рад переходу. Для меня «Жилина» – это возможность регулярно играть. Хочу приносить пользу моей команде. Я общался со словацкими легионерами «Трабзонспора» Матушем Беро и Яном Дюрицей. Они посоветовали мне соглашаться на переход в «Жилину». Надеюсь, что вместе мы сможем побеждать и в чемпионате, и в еврокубках», – сказал футболист в интервью официальному сайту «Жилины».

Напомним, Шейдаев выступал за «Зенит» с 2013 по 2016 год, однако провел за это время всего пять матчей.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Жилина Зенит Трабзонспор Шейдаев Рамиль
Комментарии (6)
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Gullit 76
1486797627
Бросает наших по третьесортным клубам.Хоть один то выплывет?
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Zenit-84
1486799648
Удачи, Рамиль!
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Diesel133
1486802972
да не наш он уже, ребята..
Ответить
sерж
1486808425
он поменял гражданство,уехал в турцию сидеть на банке
Ответить
shinnik
1486808984
Да просто сиди тупо дома.. Играй за сборную... Или не играй.Как хочешь,земляк.От души.
Ответить
ivanthebest
1486813570
На иуд как-то вообще плевать...
Ответить
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