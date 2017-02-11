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    Шейдаев: «Для меня «Жилина» – это возможность регулярно играть»

    Экс-форвард «Зенита» Рамиль Шейдаев рассказал о своем решении перейти в «Жилину». Напомним, что словацкий клуб арендовал игрока «Трабзонспора» до лета 2018 года.

    «Рад переходу. Для меня «Жилина» – это возможность регулярно играть. Хочу приносить пользу моей команде. Я общался со словацкими легионерами «Трабзонспора» Матушем Беро и Яном Дюрицей. Они посоветовали мне соглашаться на переход в «Жилину». Надеюсь, что вместе мы сможем побеждать и в чемпионате, и в еврокубках», – сказал футболист в интервью официальному сайту «Жилины».

    Напомним, Шейдаев выступал за «Зенит» с 2013 по 2016 год, однако провел за это время всего пять матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 09:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 февраля 2017, 14:46

      На иуд как-то вообще плевать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 февраля 2017, 13:29

      Да просто сиди тупо дома.. Играй за сборную...
      Или не играй.Как хочешь,земляк.От души.

      0
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      Рейтинг: +1631

      sерж 11 февраля 2017, 13:20

      он поменял гражданство,уехал в турцию сидеть на банке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 февраля 2017, 11:49

      да не наш он уже, ребята..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 11 февраля 2017, 10:54

      Удачи, Рамиль!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 февраля 2017, 10:20

      Бросает наших по третьесортным клубам.Хоть один то выплывет?

      -2
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