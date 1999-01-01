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    Божович – об удалении Шейдаева: «Эмоции были у судьи. Там драку начал другой игрок»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ против «Зенита» (4:2). Слова тренера передает корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    • Нападающий гостей Рамиль Шейдаев получил две желтые карточки: на 47-й и 78-й минутах.
    • Первая карточка – за неспортивное поведение в эпизоде с падением в штрафной «Зенита».
    • Вторая карточка – за фол на Игоре Смольникове.

    – Думаю, что мы провалили начало игры, поэтому и проиграли. «Зенит» быстро забил два гола, третий потом. Мы были близки к большому разгрому, но отыграли два мяча. Может, была надежда, что можно больше что-то сделать. Во втором тайме пытались больше контролировать мяч, у обеих команд было два хороших момента. «Зенит» заслуженно выиграл, но мне как тренеру жалко, что мы так быстро пропустили. «Зенит» видел, а мы не видели, что мы можем до конца.

    – Почему Шейдаева удалили? Захлестнули эмоции?

    – Думаю, эмоции были у судьи. Там драку первый начал другой игрок. Он ничего не сделал.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1498

      baden69 7 минут назад

      При всем уважении к Божовичу, ему стоит пересмотреть матч, видимо он не был на этой игре... Именно Шейдаев полез толкаться, а Оздоев ему только сказал пару нелестных слов...

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