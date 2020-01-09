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Шейдаев расторг контракт с «Динамо»

9 января 2020, 18:02
3

Форвард Рамиль Шейдаев покинул московское «Динамо».

«Динамо-Москва» и нападающий Рамиль Шейдаев расторгли контракт и завершили трудовые отношения. Благодарим Рамиля за выступления в составе нашей команды и желаем ему дальнейших успехов в карьере», – сообщается на сайте клуба.

  • В текущем сезоне форвард сделал одну голевую передачу в девяти матчах в составе «Динамо».
  • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

Football24.az: Шейдаев близок к переходу в «Крылья Советов»


Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Шейдаев Рамиль
Комментарии (3)
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Давид59
1578582507
Лимит. Ничего не поделаешь. А так парень неплохой
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Мортус
1578591106
Ну вот и поДарки к празднику. Какрица : "Наканецта".
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FanatSerj
1578594937
Хохлов давал шансы, но он за них не ухватился, сейчас куча лишних игроков, только их никто уже не купит.
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