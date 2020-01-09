Шейдаев расторг контракт с «Динамо»

Форвард Рамиль Шейдаев покинул московское «Динамо».
«Динамо-Москва» и нападающий Рамиль Шейдаев расторгли контракт и завершили трудовые отношения. Благодарим Рамиля за выступления в составе нашей команды и желаем ему дальнейших успехов в карьере», – сообщается на сайте клуба.
- В текущем сезоне форвард сделал одну голевую передачу в девяти матчах в составе «Динамо».
- Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.
Football24.az: Шейдаев близок к переходу в «Крылья Советов»
Источник: Официальный сайт «Динамо»