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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Шейдаев расторг контракт с «Динамо»

    Форвард Рамиль Шейдаев покинул московское «Динамо».

    «Динамо-Москва» и нападающий Рамиль Шейдаев расторгли контракт и завершили трудовые отношения. Благодарим Рамиля за выступления в составе нашей команды и желаем ему дальнейших успехов в карьере», – сообщается на сайте клуба.

    • В текущем сезоне форвард сделал одну голевую передачу в девяти матчах в составе «Динамо».
    • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

    Football24.az: Шейдаев близок к переходу в «Крылья Советов»


    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1424

      Давид59 14 минут назад

      Лимит. Ничего не поделаешь. А так парень неплохой

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