Football24.az: Шейдаев близок к переходу в «Крылья Советов»

Нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев, скорее всего, продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
По информации Football24.az, 23-летний футболист получит статус свободного агента и во время зимней паузы переберется из Москвы в Самару.
- Шейдаев уже выступал за «Крылья» в сезоне-2018/19.
- В текущем сезоне форвард сделал одну голевую передачу в девяти матчах в составе «Динамо».
- Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.
Источник: Football24.az
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