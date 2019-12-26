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Football24.az: Шейдаев близок к переходу в «Крылья Советов»

26 декабря 2019, 08:38
3

Нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев, скорее всего, продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

По информации Football24.az, 23-летний футболист получит статус свободного агента и во время зимней паузы переберется из Москвы в Самару.

  • Шейдаев уже выступал за «Крылья» в сезоне-2018/19.
  • В текущем сезоне форвард сделал одну голевую передачу в девяти матчах в составе «Динамо».
  • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

Источник: Football24.az

Информационно-аналитический сайт, посвященный азербайджанскому футболу.

Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов Шейдаев Рамиль
Комментарии (3)
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RJM555
1577342109
посмотрим посмотрим......
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Давид59
1577357009
Сам виноват, что мотается по белу свету. Воспитанник Зенита, играл классно, Зенит ему предлагал контракт, мало ему показалось - уехал в Турцию. Надо было игрой доказывать, что стоишь больше
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АКС-74У
1577372960
Что-то в нем есть, но и чего-то нет.
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