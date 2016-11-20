Радимов: «Шейдаеву предлагали контракт, но он выбрал другое продолжение карьеры»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что молодые футболисты должны самостоятельно принимать решения касательно своей карьеры. Специалист и затронул тему ухода из питерского клуба в «Трабзонспор» нападающего Рамиля Шейдаева.

«Конечно, дисциплина в команде всегда нужна. Но с ребятами из «Зенита-2» я могу поговорить не от лица тренера на абсолютно любые темы. Но есть некие границы, которые футболист не может переходить так же, как и я. Сама команда состоит из молодых ребят, которым надо подсказывать где-то, дабы они избежали ошибок.

Хотя я повторяю своим футболистам, что они уже взрослые люди, которые в этом возрасте должны принимать самостоятельно решения. Игрокам могут подсказывать девушки, родители, но решение должен принимать он сам. Вот пример с Шейдаевым. Ему был предложен новый контракт, но он выбрал другое продолжение своей карьеры», – заявил Радимов.