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  • Шейдаев – об уходе из «Динамо»: «Были амбиции, но все пошло не так, как я хотел»

Шейдаев – об уходе из «Динамо»: «Были амбиции, но все пошло не так, как я хотел»

11 января 2020, 13:33
6

Бывший нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев высказался о своем уходе из московского клуба.

– Как прокомментируете свой уход из «Динамо»?

– Мой уход из «Динамо» дает мне шанс заново проявить себя.

– В российской прессе прошла информация, что вы остались недовольны тем, как с вами поступил московский клуб. Будете обжаловать решение «Динамо» о расторжении контракта?

– Уход из «Динамо» прошел совершенно нормально. Я всех поблагодарил за работу и спокойно ушел.

– Оглядываясь назад, можно назвать ваш переход в «Динамо» ошибкой?

– Нет, конечно. Кто бы ни согласился перейти в «Динамо», когда поступило такое предложение? У меня были амбиции, но в «Динамо» все пошло не так, как я хотел.

– Вы об отсутствие забитых мячей?

– И это тоже.

– Согласны с тем, что не получили должного шанса в «Динамо»?

– Немного. Можно сказать, он был, а можно и по-другому сказать.

– Вы что-то не договариваете. Как это понять?

– Ну, вот так. Cначала дали шанс, а потом совсем перестали, и все.

  • Шейдаев перешел в «Динамо» прошлым летом на правах свободного агента.
  • 23-летний футболист за полсезона принял участие в девяти матчах и сделал одну голевую передачу.
  • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

Источник: Azerisport.com
Россия. Премьер-лига Динамо Шейдаев Рамиль
Комментарии (6)
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JanDePisuares
1578740645
Не выбрал бы Азербайджанскую сборную играл бы чаще, а так не забивающий легионер никому не нужен
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Рубинище
1578743035
Мертвущий футболист. привык физрой заниматься-как тебя вообще взяли
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Томик
1578750654
При просмотре матчей Динамо в прошлом году, чаще всего возникал такой вопрос: "Панченко или Шейдаева первым выгонят из команды?" Панченко прикрыл кто-то, видимо. Хотя ему туда же пора. Единственный плюс, который повлиял, возможно - паспорт.
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Ганнибал Лектор
1578761010
Незабивающий нападающий - это Заболотный. Единственный в своем роде. Гений. А тут какой-то фейк...
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FanatSerj
1578766620
Легионер которому надо давать много шансов в РПЛ чтобы он заиграл - да это какая то фантастика ))) Это еще у паспортистов прокатывает.
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zigbert
1578840468
Может в другой команде повезет больше. Игрок скоростной а вот мысли в игре не заметно.
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