Шейдаев – об уходе из «Динамо»: «Были амбиции, но все пошло не так, как я хотел»

Бывший нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев высказался о своем уходе из московского клуба.

– Как прокомментируете свой уход из «Динамо»?

– Мой уход из «Динамо» дает мне шанс заново проявить себя.

– В российской прессе прошла информация, что вы остались недовольны тем, как с вами поступил московский клуб. Будете обжаловать решение «Динамо» о расторжении контракта?

– Уход из «Динамо» прошел совершенно нормально. Я всех поблагодарил за работу и спокойно ушел.

– Оглядываясь назад, можно назвать ваш переход в «Динамо» ошибкой?

– Нет, конечно. Кто бы ни согласился перейти в «Динамо», когда поступило такое предложение? У меня были амбиции, но в «Динамо» все пошло не так, как я хотел.

– Вы об отсутствие забитых мячей?

– И это тоже.

– Согласны с тем, что не получили должного шанса в «Динамо»?

– Немного. Можно сказать, он был, а можно и по-другому сказать.

– Вы что-то не договариваете. Как это понять?

– Ну, вот так. Cначала дали шанс, а потом совсем перестали, и все.