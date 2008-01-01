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    Шейдаев – об уходе из «Динамо»: «Были амбиции, но все пошло не так, как я хотел»

    Бывший нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев высказался о своем уходе из московского клуба.

    – Как прокомментируете свой уход из «Динамо»?

    – Мой уход из «Динамо» дает мне шанс заново проявить себя.

    – В российской прессе прошла информация, что вы остались недовольны тем, как с вами поступил московский клуб. Будете обжаловать решение «Динамо» о расторжении контракта?

    – Уход из «Динамо» прошел совершенно нормально. Я всех поблагодарил за работу и спокойно ушел.

    – Оглядываясь назад, можно назвать ваш переход в «Динамо» ошибкой?

    – Нет, конечно. Кто бы ни согласился перейти в «Динамо», когда поступило такое предложение? У меня были амбиции, но в «Динамо» все пошло не так, как я хотел.

    – Вы об отсутствие забитых мячей?

    – И это тоже.

    – Согласны с тем, что не получили должного шанса в «Динамо»?

    – Немного. Можно сказать, он был, а можно и по-другому сказать.

    – Вы что-то не договариваете. Как это понять?

    – Ну, вот так. Cначала дали шанс, а потом совсем перестали, и все.

    • Шейдаев перешел в «Динамо» прошлым летом на правах свободного агента.
    • 23-летний футболист за полсезона принял участие в девяти матчах и сделал одну голевую передачу.
    • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

    Источник: Azerisport.com

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3565

      Рубинище 1 час назад

      Мертвущий футболист. привык физрой заниматься-как тебя вообще взяли

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +47

      JanDePisuares 1 час назад

      Не выбрал бы Азербайджанскую сборную играл бы чаще, а так не забивающий легионер никому не нужен

      0
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