Шейдаев – об уходе из «Динамо»: «Были амбиции, но все пошло не так, как я хотел»

Бывший нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев высказался о своем уходе из московского клуба.
– Как прокомментируете свой уход из «Динамо»?
– Мой уход из «Динамо» дает мне шанс заново проявить себя.
– В российской прессе прошла информация, что вы остались недовольны тем, как с вами поступил московский клуб. Будете обжаловать решение «Динамо» о расторжении контракта?
– Уход из «Динамо» прошел совершенно нормально. Я всех поблагодарил за работу и спокойно ушел.
– Оглядываясь назад, можно назвать ваш переход в «Динамо» ошибкой?
– Нет, конечно. Кто бы ни согласился перейти в «Динамо», когда поступило такое предложение? У меня были амбиции, но в «Динамо» все пошло не так, как я хотел.
– Вы об отсутствие забитых мячей?
– И это тоже.
– Согласны с тем, что не получили должного шанса в «Динамо»?
– Немного. Можно сказать, он был, а можно и по-другому сказать.
– Вы что-то не договариваете. Как это понять?
– Ну, вот так. Cначала дали шанс, а потом совсем перестали, и все.
- Шейдаев перешел в «Динамо» прошлым летом на правах свободного агента.
- 23-летний футболист за полсезона принял участие в девяти матчах и сделал одну голевую передачу.
- Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.