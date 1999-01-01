Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    «Динамо» оспорит в CAS решение РФС по делу Шейдаева

    «Динамо» собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения РФС по делу о расторжении контракта с форвардом Рамилем Шейдаевым.

    По информации «Спорт-Экспресс», в «Динамо» не согласны с позицией Палаты РФС по разрешению споров, которая признала расторжение договора необоснованным и обязала клуб выплатить форварду компенсацию.

    В «Динамо» ждут обоснования принятого решения, после чего юристы клуба обратятся в CAS.

    • Шейдаев играл в «Динамо» с июля 2019 года.
    • 9 января 2020-го клуб расторг контракт с нападающим.
    • За половину сезона Шейдаев провел девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:18
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4505

      серега кашин 23 минуты назад

      ничего у динамо невыйдет, только время потеряют

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru