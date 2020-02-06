«Динамо» оспорит в CAS решение РФС по делу Шейдаева

«Динамо» собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения РФС по делу о расторжении контракта с форвардом Рамилем Шейдаевым.

По информации «Спорт-Экспресс», в «Динамо» не согласны с позицией Палаты РФС по разрешению споров, которая признала расторжение договора необоснованным и обязала клуб выплатить форварду компенсацию.

В «Динамо» ждут обоснования принятого решения, после чего юристы клуба обратятся в CAS.

Шейдаев играл в «Динамо» с июля 2019 года.

9 января 2020-го клуб расторг контракт с нападающим.

За половину сезона Шейдаев провел девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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