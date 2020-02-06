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«Динамо» оспорит в CAS решение РФС по делу Шейдаева

6 февраля 2020, 13:18
3

«Динамо» собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения РФС по делу о расторжении контракта с форвардом Рамилем Шейдаевым.

По информации «Спорт-Экспресс», в «Динамо» не согласны с позицией Палаты РФС по разрешению споров, которая признала расторжение договора необоснованным и обязала клуб выплатить форварду компенсацию.

В «Динамо» ждут обоснования принятого решения, после чего юристы клуба обратятся в CAS.

  • Шейдаев играл в «Динамо» с июля 2019 года.
  • 9 января 2020-го клуб расторг контракт с нападающим.
  • За половину сезона Шейдаев провел девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Шейдаев Рамиль
Комментарии (3)
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серега кашин
1580988942
ничего у динамо невыйдет, только время потеряют
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paracetamol
1581026322
Шейдаев какой-то токсичный стал, коронавирус подхватил, чтоль? Куда ни придет, везде скандал.
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o33uk
1581026413
Ну проходили это уже с Мвилой Погребняком сколько можно ....
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