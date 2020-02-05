Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов

5 февраля 2020, 20:21
5

Сегодня, 5 февраля, состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором было решено запретить «Динамо» регистрировать новых футболистов.

Запрет связан с нарушением московского клуба при расторжении контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым. Организация рассмотрела заявление футболиста и удовлетворила его частично. Палата РФС признала расторжение договора необоснованным и обязала «Динамо» выплатить форварду компенсацию.

Запрет на регистрацию новичков будет действовать до тех пор, пока «Динамо» не выполнит обязательства перед игроком.

  • Шейдаев играл в «Динамо» с июля 2019 года.
  • 9 января 2020-го клуб расторг контракт с нападающим.
  • За половину сезона Шейдаев провел девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Шейдаев – об уходе из «Динамо»: «Были амбиции, но все пошло не так, как я хотел»

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Шейдаев Рамиль
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Снег
1580924797
Белкин, Орещук, Хохлов - заплатите этому. Вы брали , вот и рассчитайтесь по-честняге за своё го...но. Или слабо?
Ответить
alexfilatov
1580926523
Изначально было понятно, что трансфер не о чём, деньги в корзину, в пустоту, а сейчас ещё и проблемы возникли, взяли из за двойного гражданства, из за паспорта, все идёт от глупого лимита...
Ответить
ц
1580940434
Всё равно некрасиво.
Ответить
o33uk
1580944282
Облажались с трансфером, решайте аренда, продажа или разрывайте договор, но расплатится надо это факт.
Ответить
FanatSerj
1580970344
А не проще его тогда в аренду было слить и ЗП за счет клуба куда ушел в аренду платить? Но скорее всего лупанули такую ЗП, что её никто не захочет тащить тем более игрок ну так себе.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+