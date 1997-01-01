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    РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов

    Сегодня, 5 февраля, состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором было решено запретить «Динамо» регистрировать новых футболистов.

    Запрет связан с нарушением московского клуба при расторжении контракта с нападающим Рамилем Шейдаевым. Организация рассмотрела заявление футболиста и удовлетворила его частично. Палата РФС признала расторжение договора необоснованным и обязала «Динамо» выплатить форварду компенсацию.

    Запрет на регистрацию новичков будет действовать до тех пор, пока «Динамо» не выполнит обязательства перед игроком.

    • Шейдаев играл в «Динамо» с июля 2019 года.
    • 9 января 2020-го клуб расторг контракт с нападающим.
    • За половину сезона Шейдаев провел девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Шейдаев – об уходе из «Динамо»: «Были амбиции, но все пошло не так, как я хотел»

    Источник: Официальный сайт РФС

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