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    Шейдаев может уйти из «Динамо» без выплаты компенсации

    По информации «Чемпионата», азербайджанский форвард Рамиль Шейдаев может покинуть «Динамо» зимой.

    В контракте Шейдаева есть пункт, при котором стороны могут расторгнуть договор без выплаты компенсации. «Динамо» рассматривает вариант разрыва контракта с форвардом из-за нового лимита, который вступит в силу в РПЛ со следующего сезона.

    • Шейдаев в этом сезоне принял участие в семи матчах РПЛ и отдал одну результативную передачу.
    • Нападающий перешел в «Динамо» в июле на правах свободного агента.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7638

      parevg 24 минуты назад

      Прочитал заголовок и ахнул: АХто это????

      0
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      Рейтинг: +7243

      Skull_Boy 26 минут назад

      И нахер вообще его брали

      1
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      Рейтинг: +1799

      Борат 1 час назад

      в спартак его взять к мирзову и гулиеву!

      0
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      Рейтинг: +914

      AHTUNGBOL > Борат 1 час назад

      Не, это не вариант, тогда это будет не «народная команда»..

      0
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      Рейтинг: +424

      evgevg13 1 час назад

      и что?

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