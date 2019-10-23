Шейдаев может уйти из «Динамо» без выплаты компенсации

По информации «Чемпионата», азербайджанский форвард Рамиль Шейдаев может покинуть «Динамо» зимой.
В контракте Шейдаева есть пункт, при котором стороны могут расторгнуть договор без выплаты компенсации. «Динамо» рассматривает вариант разрыва контракта с форвардом из-за нового лимита, который вступит в силу в РПЛ со следующего сезона.
- Шейдаев в этом сезоне принял участие в семи матчах РПЛ и отдал одну результативную передачу.
- Нападающий перешел в «Динамо» в июле на правах свободного агента.
Источник: «Чемпионат»