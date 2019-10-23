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Шейдаев может уйти из «Динамо» без выплаты компенсации

23 октября 2019, 16:23
8

По информации «Чемпионата», азербайджанский форвард Рамиль Шейдаев может покинуть «Динамо» зимой.

В контракте Шейдаева есть пункт, при котором стороны могут расторгнуть договор без выплаты компенсации. «Динамо» рассматривает вариант разрыва контракта с форвардом из-за нового лимита, который вступит в силу в РПЛ со следующего сезона.

  • Шейдаев в этом сезоне принял участие в семи матчах РПЛ и отдал одну результативную передачу.
  • Нападающий перешел в «Динамо» в июле на правах свободного агента.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Шейдаев Рамиль
Комментарии (8)
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evgevg13
1571837873
и что?
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Skull_Boy
1571842240
И нахер вообще его брали
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Сенситив
1571853922
болелы в ах уе, вот енто отходняк, зимой Рамиль может уйти с Динамо!?!?, как-то так...))
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fedser
1571928629
Зачем брали? Для комиссии Орещуку и др.?
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Суворов_лучший
1571947514
Выходит знали, что за пупс!
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