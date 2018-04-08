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    «Зенит» пожаловался в ФИФА на «Трабзонспор» из-за трансфера Шейдаева

    «Зенит» обратился с жалобой в ФИФА на «Трабзонспор» по поводу перехода нападающего Рамиля Шейдаева.

    Причиной послужило то, что турецкий клуб до сих пор не выплатил петербуржцам деньги за трансфер азербайджанского футболиста, сообщает TRT Spor.

    Напомним, что Шейдаев перешел в «Трабзонспор» из «Зенита» летом 2016 года за 169 тысяч евро.

    На данный момент 22-летний форвард выступает за «Карабах».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2018 08:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 апреля 2018, 14:22

      Должны -отдайте,какой тут разговор может быть.А те кто лишний раз хочет желчь свою на Зенит вылить,идите на помойку и там грязь сливайте!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 13:17

      Пусть платят! Долги надо отдавать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 8 апреля 2018, 12:59

      Опять жалобы и стоны? Закономерно... Мы уж к этому привыкли. Без нытья - это уже не Зенит. Самим-то не западло?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      multi1984 8 апреля 2018, 12:10

      Не хватает видимо на материалы для дачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 8 апреля 2018, 11:22

      Эти деньги спасут зинит "БУДУТ РВАТЬ ВСЕХ". РЖУНИМАГУ.ПОЗОРНИКИ!

      2
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 8 апреля 2018, 10:21

      Стукачи))

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 апреля 2018, 09:40

      Мегадолг за мегатрансфер мегаигрока из мегаклуба...)))))))))))

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 апреля 2018, 09:08

      Дело то принципиальное..
      Да и игрок теперь уже чужой сборной.

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 апреля 2018, 09:08

      выглядит как то мелочно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 8 апреля 2018, 09:06

      Такое сплошь и рядом не только в футболе...

      0
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