«Зенит» пожаловался в ФИФА на «Трабзонспор» из-за трансфера Шейдаева

«Зенит» обратился с жалобой в ФИФА на «Трабзонспор» по поводу перехода нападающего Рамиля Шейдаева.

Причиной послужило то, что турецкий клуб до сих пор не выплатил петербуржцам деньги за трансфер азербайджанского футболиста, сообщает TRT Spor.

Напомним, что Шейдаев перешел в «Трабзонспор» из «Зенита» летом 2016 года за 169 тысяч евро.

На данный момент 22-летний форвард выступает за «Карабах».