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    Шейдаев: «Не буду праздновать гол в ворота «Зенита»

    Новичок «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от перехода в самарский клуб. Азербайджанский форвард также признался, что не будет праздновать гол в ворота «Зенита», воспитанником которого он является.

    — Итак, спустя два года вы вернулись в Россию. Чем руководствовались, принимая это решение?

    — Главное — выйти на новый, высокий уровень. Для меня переход в «Крылья Советов» — шаг вперед. Я перешел в хороший клуб с богатой историей. Буду много работать, чтобы помочь своей новой команде. Задача — как можно больше играть и двигаться вперед.

    — Игровое время вы уже получили, выйдя на замену в матче с «Локомотивом». Премьер-лига сильно изменилась за время вашего отсутствия?

    — Честно говоря, понять не успел, поскольку сыграл не так много. Отмечу очень хорошую атмосферу на новом стадионе в Самаре. Красивая, большая, современная арена! Знаю, что к чемпионату мира построили несколько новых стадионов. Это очень хорошо! И футболистам приятнее играть, и болельщики комфортнее себя чувствуют.

    — Несколько лет назад вас называли самым талантливым воспитанником петербургского футбола. Что было бы, останься вы в «Зените»?

    — Никто этого не знает. Еще раз подчеркну — я ни о чем не жалею.

    — «Зенит» предлагал вам новый контракт?

    — Да, но в тот момент это было не совсем то, что я хотел. Я всю жизнь мечтал играть в «Зените», однако после предложенного варианта контракта точно решил уйти. Если бы не поступило предложение из Турции, перешел бы в другой клуб.

    — Что вас не устроило в предложении «Зенита»?

    — Абсолютно все. На мой взгляд, это совсем не то, что должно было быть.

    — Даже несмотря на ваш юный возраст? К моменту завершения контракта с «Зенитом» вам исполнилось всего 20 лет.

    — Я считаю, предложение было неправильным. Вот и все.

    — Если доведется забить «Зениту», будете праздновать?

    — Нет.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.08.2018 07:50
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 августа 2018, 11:09

      А вот и не доведется...

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 26 августа 2018, 07:26

      Так ты и не забьешь.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 августа 2018, 13:10

      Сначала забей этот гол, а потом уже рассуждай о праздновании!

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 25 августа 2018, 12:44

      Ему не придётся прадновать,ибо гола не будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2018, 12:27

      А чего его турки выгнали? Видать такой игрок, на кальян подсевший!

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 августа 2018, 11:54

      Ещё ничего не добился -- а гонору хоть отбавляй !!!

      2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 11:19

      Такова судьба многих подающих надежду.

      5
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      Рейтинг: +288

      фантоци 25 августа 2018, 10:58

      Ты его сначала забей

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 25 августа 2018, 10:02

      А забьешь?

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 25 августа 2018, 09:19

      Нормальный ,хороший парень. Удасться вырасти-будет в Зените.

      1
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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr > val-berezko 25 августа 2018, 09:42

      Парень действительно не плохой, но, на мой взгляд, сделал глупость приняв азербайджанское гражданство. Теперь он для любого клуба РФПЛ иностранец.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ilichkadr 25 августа 2018, 09:53

      Этим он перекрыл карьеру в Зените. Там и не такие леги на скамейке сидят из-за лимита.

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