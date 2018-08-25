Шейдаев: «Не буду праздновать гол в ворота «Зенита»

Новичок «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от перехода в самарский клуб. Азербайджанский форвард также признался, что не будет праздновать гол в ворота «Зенита», воспитанником которого он является.

— Итак, спустя два года вы вернулись в Россию. Чем руководствовались, принимая это решение?

— Главное — выйти на новый, высокий уровень. Для меня переход в «Крылья Советов» — шаг вперед. Я перешел в хороший клуб с богатой историей. Буду много работать, чтобы помочь своей новой команде. Задача — как можно больше играть и двигаться вперед.

— Игровое время вы уже получили, выйдя на замену в матче с «Локомотивом». Премьер-лига сильно изменилась за время вашего отсутствия?

— Честно говоря, понять не успел, поскольку сыграл не так много. Отмечу очень хорошую атмосферу на новом стадионе в Самаре. Красивая, большая, современная арена! Знаю, что к чемпионату мира построили несколько новых стадионов. Это очень хорошо! И футболистам приятнее играть, и болельщики комфортнее себя чувствуют.

— Несколько лет назад вас называли самым талантливым воспитанником петербургского футбола. Что было бы, останься вы в «Зените»?

— Никто этого не знает. Еще раз подчеркну — я ни о чем не жалею.

— «Зенит» предлагал вам новый контракт?

— Да, но в тот момент это было не совсем то, что я хотел. Я всю жизнь мечтал играть в «Зените», однако после предложенного варианта контракта точно решил уйти. Если бы не поступило предложение из Турции, перешел бы в другой клуб.

— Что вас не устроило в предложении «Зенита»?

— Абсолютно все. На мой взгляд, это совсем не то, что должно было быть.

— Даже несмотря на ваш юный возраст? К моменту завершения контракта с «Зенитом» вам исполнилось всего 20 лет.

— Я считаю, предложение было неправильным. Вот и все.

— Если доведется забить «Зениту», будете праздновать?

— Нет.