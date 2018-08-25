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Шейдаев: «Не буду праздновать гол в ворота «Зенита»

25 августа 2018, 07:50
74

Новичок «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от перехода в самарский клуб. Азербайджанский форвард также признался, что не будет праздновать гол в ворота «Зенита», воспитанником которого он является.

— Итак, спустя два года вы вернулись в Россию. Чем руководствовались, принимая это решение?

— Главное — выйти на новый, высокий уровень. Для меня переход в «Крылья Советов» — шаг вперед. Я перешел в хороший клуб с богатой историей. Буду много работать, чтобы помочь своей новой команде. Задача — как можно больше играть и двигаться вперед.

— Игровое время вы уже получили, выйдя на замену в матче с «Локомотивом». Премьер-лига сильно изменилась за время вашего отсутствия?

— Честно говоря, понять не успел, поскольку сыграл не так много. Отмечу очень хорошую атмосферу на новом стадионе в Самаре. Красивая, большая, современная арена! Знаю, что к чемпионату мира построили несколько новых стадионов. Это очень хорошо! И футболистам приятнее играть, и болельщики комфортнее себя чувствуют.

— Несколько лет назад вас называли самым талантливым воспитанником петербургского футбола. Что было бы, останься вы в «Зените»?

— Никто этого не знает. Еще раз подчеркну — я ни о чем не жалею.

— «Зенит» предлагал вам новый контракт?

— Да, но в тот момент это было не совсем то, что я хотел. Я всю жизнь мечтал играть в «Зените», однако после предложенного варианта контракта точно решил уйти. Если бы не поступило предложение из Турции, перешел бы в другой клуб.

— Что вас не устроило в предложении «Зенита»?

— Абсолютно все. На мой взгляд, это совсем не то, что должно было быть.

— Даже несмотря на ваш юный возраст? К моменту завершения контракта с «Зенитом» вам исполнилось всего 20 лет.

— Я считаю, предложение было неправильным. Вот и все.

— Если доведется забить «Зениту», будете праздновать?

— Нет.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Шейдаев Рамиль
Комментарии (74)
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Рубик Докоян
1535173222
Мальчик больше хочет денег, а получит "Тамбов"... Потерял два года и гражданство за это время, а в футболе не прибавил. Уходить тоже надо уметь и главное как и куда ?...
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Фотон
1535176353
Ты сначала забей.
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Bandit7
1535176394
Сначала забей
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фантоци
1535183882
Ты его сначала забей
Ответить
zigbert
1535185159
Такова судьба многих подающих надежду.
Ответить
Zenmaster
1535187244
Ещё ничего не добился -- а гонору хоть отбавляй !!!
Ответить
Сержтир
1535190260
Ему не придётся прадновать,ибо гола не будет.
Ответить
Serjoga
1535191852
Сначала забей этот гол, а потом уже рассуждай о праздновании!
Ответить
vladik12
1535257569
Так ты и не забьешь.
Ответить
KOLBIS
1535270980
А вот и не доведется...
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