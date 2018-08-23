Шейдаев: «В конце матча «Крылья Советов» – «Локомотив» было непонятно, кто из ФНЛ, а кто чемпион России»

Новичок «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от своего дебюта за самарцев в матче четвертого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Рад тому, что дебютировал, но из-за проигрыша это отходит на второй план. От победы совсем другое было бы ощущение. Тем более что мне понравилось, как мы играли.

Может, начало было не самым лучшим, но в конце, во втором тайме было непонятно, кто вышел из ФНЛ, а кто чемпион России. Мы очень хорошо выглядели на фоне «Локомотива», – сказал Шейдаев.

22-летний нападающий подписал контракт с «Крыльями Советов» на этой неделе. Ранее он выступал за «Зенит», «Рубин», «Трабзонспор», «Жилину» и «Карабах».