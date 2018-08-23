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    Шейдаев: «В конце матча «Крылья Советов» – «Локомотив» было непонятно, кто из ФНЛ, а кто чемпион России»

    Новичок «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от своего дебюта за самарцев в матче четвертого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

    «Рад тому, что дебютировал, но из-за проигрыша это отходит на второй план. От победы совсем другое было бы ощущение. Тем более что мне понравилось, как мы играли.

    Может, начало было не самым лучшим, но в конце, во втором тайме было непонятно, кто вышел из ФНЛ, а кто чемпион России. Мы очень хорошо выглядели на фоне «Локомотива», – сказал Шейдаев.

    22-летний нападающий подписал контракт с «Крыльями Советов» на этой неделе. Ранее он выступал за «Зенит», «Рубин», «Трабзонспор», «Жилину» и «Карабах».

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    23.08.2018 14:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 23 августа 2018, 20:00

      Главное, чтобы по окончании сезона у этого игрока взяли интервью и попросили вспомнить эти слова.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 18:59

      Все еще поправимо.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +52

      dima_s_urala 23 августа 2018, 16:59

      Молодой на эмоциях...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 августа 2018, 16:16

      Через месяц будет видно кто есть кто, не говоря за всю осеннюю часть чемпионата. Да, у "Локо" сейчас игра не такая как в прошедшем сезоне, но ещё не вечер...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      NEFTyanick 23 августа 2018, 16:05

      всей командой в штрафной стояли конечно жуй забешь

      0
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 23 августа 2018, 15:11

      в конце сезона будет видно кто откуда ... в том что локомотив будет в 5 я не сомневаюсь

      0
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 23 августа 2018, 15:05

      Уехать из Зенита в Турцию и сменить гражданство, что бы оказаться в Самаре? Сильно!!! Ни в коем случае не хотел задеть болельщиков Крыльев.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > волчарик 23 августа 2018, 19:53

      Он же азербайджанец. Имеет полное право. Как и Самедов кстати, тоже могу играть за эту страну.

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