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  • Шейдаев: «В конце матча «Крылья Советов» – «Локомотив» было непонятно, кто из ФНЛ, а кто чемпион России»

Шейдаев: «В конце матча «Крылья Советов» – «Локомотив» было непонятно, кто из ФНЛ, а кто чемпион России»

23 августа 2018, 14:35
8

Новичок «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от своего дебюта за самарцев в матче четвертого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Рад тому, что дебютировал, но из-за проигрыша это отходит на второй план. От победы совсем другое было бы ощущение. Тем более что мне понравилось, как мы играли.

Может, начало было не самым лучшим, но в конце, во втором тайме было непонятно, кто вышел из ФНЛ, а кто чемпион России. Мы очень хорошо выглядели на фоне «Локомотива», – сказал Шейдаев.

22-летний нападающий подписал контракт с «Крыльями Советов» на этой неделе. Ранее он выступал за «Зенит», «Рубин», «Трабзонспор», «Жилину» и «Карабах».

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Шейдаев Рамиль
Комментарии (8)
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волчарик
1535025950
Уехать из Зенита в Турцию и сменить гражданство, что бы оказаться в Самаре? Сильно!!! Ни в коем случае не хотел задеть болельщиков Крыльев.
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Nintendo8800
1535026278
в конце сезона будет видно кто откуда ... в том что локомотив будет в 5 я не сомневаюсь
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NEFTyanick
1535029537
всей командой в штрафной стояли конечно жуй забешь
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Рубик Докоян
1535030213
Через месяц будет видно кто есть кто, не говоря за всю осеннюю часть чемпионата. Да, у "Локо" сейчас игра не такая как в прошедшем сезоне, но ещё не вечер...
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dima_s_urala
1535032788
Молодой на эмоциях...
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zigbert
1535039999
Все еще поправимо.
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Антибиотик
1535043623
Главное, чтобы по окончании сезона у этого игрока взяли интервью и попросили вспомнить эти слова.
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